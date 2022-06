Geretsried: Referent für Umwelt, Klimaschutz und Energie legt ersten Teil seines Berichts ab

Umweltschutz im Fokus

Geretsried – In der jüngsten Geretsrieder Stadtratssitzung legte Volker Witte (Grüne), Referent für die Themen Umwelt, Klimaschutz und Energie, einen ersten Teil seines jährlichen Berichts ab.



Da der Klimaschutz in den vergangen Jahren immer mehr in den Fokus rückte, und da es alleine dazu schon viel zu berichten gebe, splittete Volker Witte seinen Bericht in zwei Teile auf. So wird er den zweiten Teil in der kommenden Stadtratssitzung am Dienstag, 28. Juni, fortführen.



Dennoch zählte der Umweltreferent schon mal einige wichtige Punkte der Stadt in Sachen Klimaschutz auf. Bedeutend war etwa das Labelingverfahren „Stadtgrün naturnah“, Geretsried erhielt am Ende das Label in silber. Das Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ sowie die Organisation „Deutsche Umwelthilfe“ zertifizierten die Stadt dabei für seine Grünflächenstrategie und für die dadurch entstandenen Blühwiesen. „Das ist eine super Auszeichnung und hoffentlich ein Ansporn, das Label das nächste Mal in Gold zu bekommen“, sagte er.

Im nächsten Zug erinnerte Witte an das Engagement der Volkshochschule, des Waldparks und der Quartiersmanagements in den Stadtteilen. Sie würden sich verstärkt für den Umwelt- und Klimaschutz einsetzen.



Außerdem betonte er die Vorteile der gelungenen Baumschutzverordnung. So konnten Baufelder verlegt oder Baustellzufahrten anders geplant werden. Auch die Schadstoffwerte an der ehemaligen Mülldeponie an der Jeschkenstraße entwickeln sich laut Witte gut. Vor Ort würde sich mittlerweile eine kleine Gartensiedlung befinden. Zudem betonte der Referent den Einsatz beim groß angekündigten „Ramadame“ der Stadt.



Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Lobenswert sprach Witte über die Zusammenarbeit mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, das mit der Bewirtschaftung des Stadtwaldes beauftragt ist. „Der Borkenkäfer ist derzeit weitgehend unter Kontrolle und die Situation am Holzmarkt wird gut genutzt“, erklärte Witte.



Abschließend hob Witte hervor, wie er die Öffentlichkeitsarbeit verstärkt hatte. Mit einem Info-Stand war er etwa beim Tag der Städtebauförderung vertreten. Ein nächster wichtiger Termin ist das Waldfest am 24. September. Dabei sollen unter anderem Nachhaltigkeit, Müllvermeidung und der Bienenschutz Schwerpunktthemen sein.