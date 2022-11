Geretsried: 13-Jährige der Franz-Marc-Schule gewinnt beim Zeichenwettbewerb

Von: Sandra Gerbich

2019 wurde der Schulhof in Geretsried mit Hilfe der „Natureheart Foundation“ neugestaltet: Fabienne Gerbich freut sich vor allem über das Kletterschiff. © Sandra Gerbich

Geretsried – Nicht immer stammt die Firmen-Weihnachtspost von einem Profi. Für dieses Jahr beschloss die „Natureheart Foundation“, ein Motiv eines Kindes oder Jugendlichen zu verwenden.

Die Stiftung des Oberpfälzer Pharmakonzerns Bionorica wandte sich mit ihrem Wunsch an ihre geförderten Einrichtungen. Darunter die Franz-Marc-Schule Geretsried, die seit vielen Jahren von der Organisation unterstützt wird. Nun hat sich die Bionorica-Jury entschieden: Ausgewählt wurde das Motiv der 13-jährigen Schülerin Fabienne Gerbich aus Königsdorf. Ihr Einsatz wurde mit einer 500-Euro-Prämie für die Schule belohnt.

„Das Bild von Fabienne hat uns sofort überzeugt. Es entspricht absolut unserem aktuellen Zeitgeist. Die bunten Farben zeigen Optimismus und Freude, genau wie es auch in der Regenbogenfahne der Friedensbewegung zu sehen ist“, so die Begründung der Bionorica-Jury für den Entwurf von Fabienne Gerbich. „Und das sind doch auch die Botschaften, die an Weihnachten transportiert werden sollen“, erklärt das Gremium weiter. Fabiennes Weihnachtskarte soll laut Stiftungsleiterin Franziska Hutzler online an Kunden und Geschäftspartner weltweit verschickt werden.



50 Einsendungen stammen aus Geretsried

Die Schülerin der Franz-Marc-Schule Geretsried nahm an einem Zeichenwettbewerb teil, den die „Natureheart Foundation“ – eine Stiftung des Pharmakonzerns Bionorica – ausgeschrieben hatte. Teilgenommen haben vier von der Organisation geförderte Einrichtungen. Allein aus dem Geretsrieder Förderzentrum stammen rund 50 Einsendungen.



„Ich freue mich riesig für Fabienne und natürlich unsere Schule über diese Auszeichnung“, sagt Christine Herrmann, Lehrerin am Förderzentrum und Fabiennes Klassenleiterin. Seit vielen Jahren unterstütze die „Natureheart Foundation“ die Franz-Marc-Schule. So finanzierte die Stiftung etwa das Kletterschiff auf dem Pausenhof der Schule mit, „eine super Freizeitattraktion, die tagtäglich von vielen Kindern und Jugendlichen genutzt wird“, erklärt Herrmann.



Förderzentrum auf Lernen und Sprache spezialisiert



Aktuell werden an der Franz-Marc-Schule 125 Kinder und Jugendliche in zehn Klassen bis zur 9. Klasse mit so genanntem sonderpädagogischen Förderbedarf unterrichtet und besonders unterstützt. „Zehn Klassen deshalb, weil die ersten zwei Schuljahre auf drei gestreckt werden“, berichtet Schulleiter Michael Albrecht. Dadurch schaffe es so manches Kind auf die Grundschule, ergänzt er.



Das Förderzentrum ist auf Kinder spezialisiert, die besonderer Hilfe in den Bereichen Lernen, Sprache und sozial-emotionaler Entwicklung bedürfen. 26 Lehrkräfte mit spezieller Ausbildung sind mit Leib und Seele bei ihren Schülerinnen und Schülern. So auch Christine Herrmann, die derzeit die oberen Klassen zum Abschluss führt. „An unserer Schule können die Jugendlichen den Abschluss Lernern und den Mittelschulabschluss absolvieren“, erklärt Herrmann. Ziel sei es, so viele wie möglich auf dem Weg in den ersten Arbeitsmarkt zu unterstützen. Mancher schaffe auch den sogenannten Quali im Rahmen weiterer Ausbildungswege, die sich an den Förderschulabschluss reihen.



Engagierte Berufsbegleiterin an Bord

Vor allem gehe es aber um die individuelle Förderung, ergänzt Albrecht. Spätestens in der achten Klasse orientieren sich die Jugendlichen durch eine Reihe Praktika in der Berufswelt. „Zudem haben wir eine sehr engagierte Berufseinstiegsbegleiterin an Bord“, erläutert der Sonderschulrektor. „Katja Benthaus geht ganz speziell auf die ganz persönlichen Fähigkeiten, Vorlieben und Bedürfnisse jedes Einzelnen ein“, lobt Albrecht.



Fabienne ist einfach nur überrascht, dass ihre Idee gewonnen hat. Lange nachdenken darüber, was sie auf Papier bringen möchte, musste sie nicht. „Beim Zeichnen habe ich einfach treiben lassen“, sagt die 13-jährige Schülerin. Auch sie findet es „toll, dass wir das Kletterschiff zum Spielen in den Pausen haben“, erzählt die Achtklässlerin. Ebenso wurde das Bienenprojekt durch die Natureheart Foundation unterstützt.