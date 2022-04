Geretsried: Schwestern auf Erfolgskurs – TuS-Schachsparte sucht Nachwuchs

Von: Viktoria Gray

Teilen

Keine Standarderöffnung: Charlotte (r.) und Marlene Prokscha bei einer Partie zum Üben. © Sonja Klier-Prokscha

Geretsried – Zwei Schwestern aus Geretsried sind in Sachen Schach auf Erfolgskurs. Zudem sucht die TuS-Schachsparte Nachwuchs.

Schach: In anderen Ländern Traditionssport, ist es in Deutschland mit Sicherheit noch weit hinter Fußball angesiedelt. Doch der Denksport ist im Kommen. Auch die TuS-Schachsparte in Geretsried bietet die anspruchsvolle Beschäftigung an.

Erfolg im Spiel haben da vor allem die Schwestern Charlotte (12) und Marlene (10) Prokscha. Für die Mädchen geht es demnächst auch nach Spalt auf die Burg Wernfels – zur bayerischen Mädcheneinzelmeisterschaft.

Bisher kleines Netzwerk

Lange Zeit war Schach in Deutschland ein Nischensport, der eher von Jungen und Männern betrieben wurde. Immer mehr aber, wird Schach auch von Mädchen und Frauen gespielt. Und das mit Erfolg. Die beiden Töchter der Geretsriederin Sonja Klier-Prokscha spielen beim TuS, bei Turnieren auf Kreisebene und heuer wieder bei den bayerischen Meisterschaften.



„Dabei spiele ich selber gar kein Schach“, lacht Klier-Prokscha, die bei der TuS-Schachsparte unter anderem als Jugendleiterin fungiert. Sie organisiert und kennt sich im Netzwerk aus. Wobei das Netzwerk für Mädchen nicht unbedingt das Größte ist. „Ich schätze mal, dass es nicht mehr als 50 Mädchen in Bayern gibt, die wirklich auf hohem Niveau spielen“, sagt sie.



Kluft wird kleiner

Ihre zwölfjährige Tochter Charlotte ist eine davon. Bei den Bayerischen Meisterschaften vergangenen Jahres erreichte sie Platz fünf. Platz vier hätte sogar gereicht, um sich für die deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. Ihre Mutter weiß, dass das nach wie vor das Ziel ist. Die Zwölfjährige sucht ihre Gegner mittlerweile schon bei den Erwachsenen.



Grundsätzlich könne man zwar sagen, „dass das Leistungsniveau bei den Jungs höher ist“. Für das männliche Geschlecht sei bis dato aber auch mehr angeboten worden und so hätte mehr Potenzial ausgeschöpft werden können.

Die Kluft werde jedoch immer kleiner. An der deutschen Wertungszahl, die jeder Schachspieler hat, ließe sich das erkennen. Wenn man etwa das beste Mädchen bei den Jugendeinzelmeisterschaften mit dem besten Jungen dort vergleiche, würden nur circa 200 Punkte bis zur gleichen Wertungszahl fehlen. „Das ist nicht mehr viel“, erklärt Klier-Prokscha.

Auch schönes Hobby

So mögen Jungs vielleicht noch die besseren Spieler sein, gewiss aber nicht die besseren Verlierer. „Bei Turnieren haben wir schon alles erlebt: Vom triumphierenden Abgang bis weinend am Brett sitzend“, erklärt Klier-Prokscha.

Natürlich könne man nicht alle über einen Kamm scheren, „Charlotte findet aber schon, dass es bei den Mädchenturnieren teilweise netter zu geht“, sagt die Mutter. Die Mädchen würden sich nach dem Spiel noch austauschen, bei gemischten Turnieren sei das nicht immer der Fall.

Auch wenn Schach noch kein genereller Mädchensport ist, so komme man über das Strategiespiel auf jeden Fall mit Leuten ins Gespräch. Es müsse nicht immer gleich um Profi-Niveau gehen, für viele ist es einfach ein schönes Hobby. Und: „Es verbindet Generationen“, ist Klier-Prokscha überzeugt. Etwa spiele die Generation von Charlottes und Marlenes Opa Schach. Personen jeden Alters kommen also zusammen.



Derzeit bereiten sich Klier-Prokschas Mädchen auf die bayerische Mädcheneinzelmeisterschaft in Mittelfranken vor, die vom 18. bis 22. April stattfinden wird. Übrigens: „Auch wenn Schwestern spielen, können mal die Spielfiguren fliegen.“

TuS-Schachsparte

Interessierte, die auch Schach lernen oder spielen möchten, können gerne beim TuS Geretsried vorbeischauen. Die Jugend trainiert immer freitags um 18 Uhr, die Erwachsenen ab 19.30 Uhr im Vereinsheim (Jahnstraße). Außerdem ist Schach in der Ukraine, aber auch in vielen asiatischen Staaten Volkssport. Vielleicht bestehen hier Anknüpfungspunkte zwischen Neu- und Altbürgern jeden Alters. Infos gibt es auf www.schach.tus-geretsried.de.