Eavor GmbH realisiert in Geretsried erstes kommerzielles Geothermie-Kraftwerk

Von: Daniel Wegscheider

Segen für Mannschaft und Meißel: Andreas Vogelmeier, Oberhaupt der katholischen Stadtkirche Geretsried (vorne), erteilte diesen vor Bohrbeginn zusammen mit dem evangelischen Pfarrer Theo Heckel. © Matthias Wupper

Gelting - In Geretsried möchte das Energieunternehmens Eavor GmbH das erste kommerzielle Geothermie-Kraftwerk mit einem sogenannten Eavor-Loop realisieren. Jüngst fand dort die Meißelweihe statt.

In der Tradition der Bergleute fand Anfang Juli die sogenannte Meißelweihe am Bohrplatz Hofgut Breitenbach statt. So baten dort der katholische Pfarrer Andreas Vogelmeier und sein evangelischer Kollege Theo Heckel vor Beginn der Bohrarbeiten in Gelting für den Schutz der Arbeiter.

Größte Bohranlagen Europas graben 4.500 Meter tief zur Wärmegewinnung

Die Bauarbeiter des kanadischen Unternehmens Eavor Technologies nutzen zwei der größten Bohranlagen Europas. Mit ihnen wird parallel in einer Tiefe von 4.500 Metern ein unterirdischer Wärmetauscher in sogenannter Loop-Technologie errichtet, der ohne hydrothermale Vorkommen regelbare Energie für die kommunale Wärme- und Stromversorgung liefert.

Funktioniert alles nach Plan, können laut Firma rund jährlich rund 44.000 Tonnen CO 2 eingespart werden. Im Sommer 2024 soll einer der vier Loops erstmals elektrische Energie fördern. Die Fertigstellung der gesamten Anlage ist für 2027 geplant. Dann könne Eavor-Loop Geretsried die ganze Region mit Fernwärme versorgen.

Mit einer Pilotinstallation in Kanada und Tiefenbohrungen in New Mexiko haben wir uns sehr gut auf dieses erste kommerzielle Projekt vorbereitet.

„Mit einer Pilotinstallation in Kanada und Tiefenbohrungen in New Mexiko haben wir uns sehr gut auf dieses erste kommerzielle Projekt vorbereitet“, berichtet Geschäftsführer Daniel Mölk. Geretsried sei der Anfang, mittelfristig soll die Technologie deutschlandweit und global zum Einsatz kommen. „Unsere Loop-Technologie wird zum wichtigen Baustein im Kampf gegen den Klimawandel.“

Stadt Geretsried setzt auf Nahwärmenetz im großen Stil

„Das Vorhaben ist auch für uns in Geretsried eine große Chance“, betonte Bürgermeister Michael Müller: „Wir haben deshalb eine kommunale Gesellschaft gegründet, mit der wir die Erdwärme und Energie weiter in unsere Ortschaft hineintragen wollen.“ Ziel sei ein Netz, an das sich möglichst viele Verbraucher anschließen können. „Dadurch werden wir als relativ kleine Gemeinde, Teil der großen Energiewende.“

„Unser primäres Interesse ist fokussiert auf eine Fernwärmenutzung“, ergänzte Geretsrieds Stadtwerke-Leiter Jan Dühring: „Weil mit der Energie, die hier mit den Eavor-Loops gewonnen werden kann, ein nicht unerheblicher Teil des Wärmebedarfs im Stadtgebiet befriedigt werden könnte.“ Mit Blick auf Klimaschutz und Energiesicherheit – „eine tolle Chance“.

Projekt Eavor-Loop in Geretsried wird mit über 90 Millionen Euro gefördert

Das Projekt des Eavor-Loop in Geretsried ist auch im Fokus der Förderaktivitäten der EU-Kommission. So erhält der Bau einen Zuschuss in Höhe von 91,6 Millionen Euro vom Europäischen Innovationsfonds.



Zur offiziellen Einweihung am Donnerstag, 24. August, wird hoher politischer Besuch erwartet. Angekündigt haben sich Bundeskanzler Olaf Scholz, Ministerpräsident Markus Söder, Bundesministerin für Bildung und Forschung Bettina Stark-Watzinger sowie Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, um sich über die Technologie zu informieren.