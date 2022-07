Geretsried: Siebenbürger Sachsen feiern Kronenfest | Tradition seit 1764

Simon Thamm kletterte auf die Baumkrone. © Peter Herrmann

Geretsried – Nach zwei Corona-bedingten Absagen in den Jahren 2020 und 2021 war der Andrang beim mittlerweile elften Kronenfest der Siebenbürger Sachsen besonders groß.

Simon Thamm hatte die anspruchsvolle Aufgabe, einen etwa neun Meter hohen Baumstamm zu erklimmen und sich in eine aus Blättern, Efeu und Blumen angefertigte Krone zu setzen. Von dort warf er den unten wartenden Kindern Süßigkeiten zu. Zuvor leitete Theo Heckel einen vom Chor der Kreisgruppe begleiteten Gottesdienst.

„Wer sich zum Kronenfest begibt, muss sich nicht um Essen oder Trinken sorgen“, erklärte der evangelische Pfarrer. Wahre Worte, denn die rührigen Mitglieder der Kreisgruppe hatten fleißig Baumstriezel gebacken. Der über einer offenen Feuerstelle zubereitete Kuchen gehört ebenso wie die an Cevapcici erinnernden Mici zu den kulinarischen Spezialitäten der Siebenbürger Sachsen. Dazu ließen sich die Besucher Kaffee und kalte Getränke schmecken.



Siebenbürger Sachsen feiern seit 1764 die Tradition des Kronenfestes

Kreisvorsitzende Uschi Meyndt und Bundesehrenvorsitzende Herta Daniel erinnerten zwischendurch an die seit 1764 bestehende Tradition des Kronenfestes. So wird es in vielen Orten schon am 29. Juni – dem Namenstag von Peter und Paul – gefeiert. Die aus Laub und Blumen angefertigte Krone gilt als das Sinnbild des Sommers, sie symbolisiert aber auch die Einheit von Glauben, Kirche und Volk.

Bürgermeister Michael Müller folgte gerne der Einladung des Kreisverbandes. Ihm gefiel, dass am Samstag auch Egerländer, Griechen und Ungarndeutsche mit den Siebenbürger Sachsen feierten. „Sie kommen in Ihrer Vielfalt hierher und haben Interesse an den anderen: Dies macht das Zusammenleben in Geretsried aus“, lobte der Rathauschef. Selbstverständlich ließ er sich auch von Uschi Meyndt zum „Tanz unter der Krone“ bitten. Zur Blasmusik der Isartaler Adjuvanten formierten sich auch die in traditionellen Trachten gekleideten Tanzgruppen der Siebenbürger Sachsen. Peter Herrmann