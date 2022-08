Geretsried: Sohn geht mit Kuchengabel auf Vater los - Verfahren eingeleitet

Von: Franca Winkler

Teilen

Die Geretsrieder Polizei fahndet nach einem 23-Jährigen, der mit einer Gabel auf seinen Vater eingestochen hat © GelbesBlatt (Symbolbild)

Geretsried - Gegen einen 23-Jährigen wurde ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Er hat seinen Vater mit einer Gabel attackiert.

Wie die örtliche Polizeiinspektion mitteilte, ging bei den Beamten am Samstagabend (27. August) gegen 22:40 Uhr ein Notruf ein. Ein Mann aus Geretsried (56) teilte mit, dass er von seinem Sohn in seiner Wohnung in der Johann-Sebastian-Bach-Straße angegriffen worden sei. Der 23-jährige Sohn ist nach Polizeiangaben ein amtsbekannter Geretsrieder.

Der Attacke ging ein Streit zwischen den beiden voraus, in dessen Folge wurde der Vater mit einer Kuchengabel mehrmals im Bereich des Halses verletzt. Noch vor dem Eintreffen der Polizei ergriff der Sohn die Flucht und konnte trotz intensiver Fahndung nicht mehr ausfindig gemacht werden.

Der Vater wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise waren die Verletzungen nur oberflächig. Gegen den Sohn wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.