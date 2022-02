Geretsried: Stadträte spenden Sitzungsgelder

Elmar Immertreu (l.), Volker Reeh (r.) und Patrik Kohlert (2.v.r.) spendeten Sitzungsgelder an den Nadel und Faden Laden. © Geretsrieder Liste

Geretsried – Drei Stadträte spendeten jüngst Sitzungsgelder an einen örtlichen Verein.

Bereits vor Weihnachten hatten die drei Stadträte der Geretsrieder Liste (GL) beschlossen, eine alte Stadtratstradition wiederzubeleben, und Sitzungsgelder aus der Vorweihnachtssitzung an eine örtliche Institution zu spenden.

„Leider sind keine weiteren Fraktionen dem Aufruf gefolgt“, schreibt Fraktions-Sprecher Patrick Kohlert in seiner Pressemitteilung. Dennoch oder gerade deswegen würden dies die GL-Stadträte Elmar Immertreu (l.), Volker Reeh (r.) und Patrik Kohlert (2.v.r.) nun umsetzen. „Die diesjährige Spende geht an den Verein Nagel und Faden in Geretsried, der im Februar 2021 gegründet wurde“, erläutert Kohlert weiter.

Nagel und Faden ist Trägerverein für die offene Mitmachwerkstatt in Geretsried. Die Spende in Höhe von 300 Euro überreichten die Stadträte vergangenen Mittwoch an Vereinsvorsitzende Gabriele Rogge (2.v.l.).