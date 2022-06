Geretsried: Stadtverwaltung weitet Buchungssystem aus

Von: Viktoria Gray

Das Rathaus in Geretsried geht weiter in Richtung Digitalisierung. © Herrmann

Geretsried – Im September vergangenen Jahres ging im Rathaus das Terminmanagement-System an den Start. Nun wurde das System neben dem bereits etablierten Bürgerservice auch auf die Bauverwaltung, auf die Kasse, die Steuerstelle und auf den Bereich Renten und Soziales erweitert.



Termine in den Bereichen können ab sofort online erfolgen. Nötig sei lediglich ein Computer oder ein Smartphone mit Browser und Internetzugang. Über die Webseite www.geretsried.de ist die Online-Terminvereinbarung dann bequem von zu Hause aus möglich.

„Wir gehen konsequent weiter in Richtung Digitalisierung der Verwaltung“, berichtet IT-Leiter Thomas Habermann. Mit der neuen Erweiterung seien nun alle bürgernahen Verwaltungsbereiche an das Terminmanagementsystem angeschlossen. Die Termin-Bestätigungen und -Erinnerungen würden wie gewohnt per SMS oder E-Mail erfolgen. „So gewährleisten wir weiterhin eine erfreulich hohe Pünktlichkeitsrate“, sagt Habermann weiter.



Im Rathaus checken die Besucher über ihr Smartphone ein oder über das Anmeldeterminal im Foyer. Wer noch keinen Termin vereinbart hat, könne dies auch über das Terminal nachholen. Der Bildschirm verweise die Besucher dann direkt an den zuständigen Fachbereich. Nach wie vor über den Monitor im Wartebereich aufgerufen werden Besucher des Bürgerservices. Wer keinen Internetzugang hat, könne weiterhin im Rathaus anrufen, um Termine zu vereinbaren.