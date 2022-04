Geretsried: Starkbierfestgäste feiern nach zweijähriger Corona-Pause ausgelassen

Von: Peter Herrmann

Eröffnete und beendete das Starkbierfest: die Gartenberger Bunkerblasmusik. © Herrmann

Geretsried – Viel zu lachen und Gelegenheiten zum Schunkeln gab es beim Geretsrieder Starkbierfest in den Ratsstuben.

Nachdem das Starkbierfest 2021 Corona-bedingt entfiel, durfte Ludwig Schmid nun wieder in bewährter Manier als Bruder Barnabas Kommunalpolitiker derblecken und zusammen mit der Gartenberger Bunkerblasmusik für Stimmung sorgen.

Während die kommunale Politprominenz dem Starkbierfest größtenteils fernblieb, freute sich Ludwig Schmid über den Besuch des Landrates Josef Niedermaier sowie über die Anwesenheit von einigen Bürgermeistern aus den umliegenden Gemeinden.



Begleitet vom Tölzer Schützenmarsch marschierte Bruder Barnabas im braunen Mönchsgewand zum Rednerpult. Dabei sei diese Musik „das letzte“, was man in Geretsried hören möchte. Auch der Marsch „Hoch Wolfratshausen“ sei keine Option. Deshalb gab sich Schmid lokalpatriotisch und legte sich den Schal des heimischen Eishockeyclubs ESC River Rats um.

Denn die Gemeinsamkeiten mit der Blasmusik und der Geretsrieder Stadtpolitik drängen sich geradezu auf. „Alle machen manchmal, was sie wollen und nicht unbedingt das, was sich der Chef vorgestellt hat“, stellte Barnabas fest.

Teilte kräftig aus: Bruder Barnabas alias Ludwig Schmid. © Peter Herrmann

Einen Namen für das neue große Wohnquartier, das derzeit an der Banater Straße entsteht, hatte er auch parat: „NeuGERlach“. In puncto Baufortschritt sei Geretsried der Nachbarstadt Wolfratshausen ohnehin voraus.

Im Stile eines Stadionsprechers verkündete Schmid auch bei anderen Projekten wie dem Hallenbad oder der Tiefgarage im Zentrum den Spielstand „Geretsried 1 – Wolfratshausen 0“. Dennoch bleibe die Erkenntnis, dass die Geretsrieder viel Geduld brauchen. „Die Baustellen werden sich noch Jahre ziehen, zumindest bis Kehrbaum in Rente geht“, befürchtete Schmid.

Da Bürgermeister Michael Müller dem Starkbierfest in diesem Jahr fernblieb, wolle er ihn auch nicht loben. Am Ende stimmten die Besucher laut in seine anfeuernden Geretsried-Schlachtrufe ein. „Ohne uns geht nix!“, bilanzierte Barnabas zufrieden.

In seine Fastenpredigt integrierte er die Ehrung des Geretsrieder Originals. Die Auszeichnung erhielt diesmal der ehemalige Bauamtsleiter Jochen Sternkopf. Den Abend beschlossen die witzigen Einlagen der Gartenberger Bunkerblasmusik.

So schlüpfte Roland Hammerschmied in die Rolle eines singenden Bauarbeiters. Seine Interpretation von italienischen und deutschen Schlagern verleitete einige Besucher sogar zum Tanzen. Aller Ehren wert war auch die Spendenaktion für die Ukraine-Hilfe der Caritas. Das Publikum spendete an beiden Tagen etwa 3.300 Euro, die die Bunkerblasmusik auf 3.500 Euro aufrundete. Peter Herrmann