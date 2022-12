Für alle Schüler der Stiftung Startchance gab es in Geretsried ein Weihnachtsgeschenk

Von: Michaela Schubert

Standort-Leiterin Gertraud Josifescu-Vogl (Stiftung Startchance) verteilt Geschenke in der Karl-Lederer-Grundschule. © Michaela Schubert

Geretsried - Die Stiftung Startchance verteilt Weihnachtsgeschenke vom Christkind an alle Kinder, damit dieses Jahr jedes Kind von einem Geschenk in der Schule erzählen kann.

Jüngst verteilte der Verein Startchance in der Geretsrieder Karl-Lederer-Grundschule Weihnachtsgeschenke an Stiftungskinder eine individuelle Überraschung. Die Idee: Es sollen auch diejenigen zu Weihnachten beschenkt werden, deren Familien vielleicht nicht so viel Geld haben und sich eher Weihnachtsgeschenke leisten können.

„Gerade in unserer wohlhabenden Gegend südlich von München kommt nämlich manchmal zu kurz, dass es nicht allen so gut geht“, erklärte die Standort-Leiterin der Geretsrieder Grundschule Gertraud Josifescu-Vogl beim Verteilen der Geschenke. Auf die Frage, was sich die Kinder denn gewünscht haben antworte Angelina (8): „Ein Schmetterlingskleid.“ Laura (8) kicherte: „Ich wünsche mir ein Barbie-Pferd vom Christkind.“ Ob die Wünsche in Erfüllung gehen, erfahren die Kinder beim Auspacken an Heiligabend.



Der Grundgedanke der Stiftung ist Chancengleichheit im Bereich Bildung

Seit 2014 ermöglicht die Stiftung Startchance Kindern eine Schulförderung für einen guten Start in eine bessere Zukunft. Diese verfolgt den Ansatz, dass nicht nur Kindern aus wohlhabenden Familien Zugang zur Bildung gewährt werden soll. Jeden Freitag werden Kinder und Jugendliche gefördert, deren sozialer Hintergrund einen erfolgreichen Start in Schule und Beruf nicht automatisch garantiert.

Dazu unterrichten erfahrene Pädagogen sowie ältere Schüler und Studenten als „Schüler-Coaches“. Insgesamt 150 Schüler erledigen mit 80 Coaches Hausaufgaben, bereiten sich gemeinsam auf Referate vor und üben für Schulaufgaben.



Eltern müssen für die Förderung ihres Kindes nichts bezahlen - die Stiftung wird durch Spenden finanziert

Das Angebot gibt es an der Grund- und an der Mittelschule in Geretsried, der Grundschule Berg-Aufkirchen, den Grundschulen in Pullach und Schäftlarn sowie am Gymnasium Starnberg. Für die Eltern ist die Förderung völlig kostenlos, da die Stiftungsarbeit durch Spenden finanziert wird. Langfristig gefördert werden insbesondere Kinder ab der zweiten Klasse bis hin zum Eintritt in das Berufsleben.



Es war gar nicht so leicht, dass jedes Kind bei der Weihnachtsaktion ein altersgerechtes Geschenk bekommen kann. Wochenlang versuchten die Coaches, unauffällig die Wünsche der Kinder zu erfragen. Manche von ihnen seien so bescheiden, dass erhebliche Detektivarbeit gefragt war, erzählte die Standort-Leiterin. Anschließend waren die Betreuer dann tagelang unterwegs und suchten „im Auftrag des Christkinds“ Bücher, Stifte, Malblöcke und Brettspiele aus.



„Es ist toll, wie sich die Kinder freuen“, sagt Coach Lea (17). Sie hilft nun schon seit vier Jahren immer freitags beim Lernen. „Viele Kinder haben große Talente, aber sie können es nicht abrufen“, sagt Lea. „Unsere Aufgabe ist es dann, die Kinder zu motivieren und zu ermutigen.“ Dabei sind die Coaches auch große Vorbilder. Denn: Sie können nicht nur die Hausaufgaben erklären. Sie können den Kindern auch erklären, warum der Schulstoff wichtig ist und wo das Wissen später im Leben nochmal angewendet werden kann.