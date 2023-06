Sicherheitsbericht im Schutzbereich Geretsried, Königsdorf und Dietramszell

Von: Daniel Wegscheider

Teilen

Übergabe der Sicherheitsberichte an Vertreter der Stadt und Kommunen: (v.l) Polizeihauptmeister Robert Maier, Kriminalhauptkommissar Tobias Neubauer, Josef Hauser (Bürgermeister Dietramszell), Stephanie Dickel (Stadt Geretsried), Daniela Baldus (Ordnungsamt Gemeinde Königsdorf), Michael Müller (Bürgermeister Geretsried) sowie Polizeihauptkommissar Emanuel Luferseder. © Polizei

Geretsried – Im Geretsrieder Rathaus fand jüngst das diesjährige Sicherheitsgespräch der Stadt sowie der beiden Kommunen Königsdorf und Dietramszell statt.

Beim Sicherheitsgespräch wurde die Kriminalitäts- und Verkehrslage im Nordlandkreis beleuchtet. Besonders gefordert war die Polizei im vergangenen August und Dezember: In diesen Monaten im Ortsteil Gartenberg Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg bei Bauarbeiten freigelegt.

„Die bereits routinierten Anwohner wurden evakuiert und alle notwendigen Maßnahmen durch gute Zusammenarbeit der Polizei, Feuerwehr und THW abgearbeitet“, berichtete Emanuel Luferseder, Polizeihauptkommissar und Dienststellenleiter der PI Geretsried beim diesjährigen Sicherheitsbericht im Geretsrieder Rathaus. In allen drei Fällen konnte die Weltkriegsmunition durch den jeweiligen Sprengmeister ohne besondere Vorkommnisse entschärft werden, sodass die Anwohner nach wenigen Stunden wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.



Straftaten gingen 2022 minimal zurück

Zur Statistik: Die Bilanz des Sicherheitsgespräches für das Jahr 2022 erfasst für den Bezirk der PI Geretsried in seiner Kriminalitätsstatistik insgesamt 1.182 Straftaten auf (2021: 1.220). Dies bedeutet einen Rückgang von 38 Straftaten gegenüber dem Vorjahr.



Im vergangenen Jahr konnten insgesamt 668 Tatverdächtige ermittelt werden. Der Anteil der Minderjährigen (unter 18 Jahre) und Heranwachsenden (18 bis 21 Jahre) verringerte sich hierbei von 117 (2021) auf 101 Tatverdächtige (2022).



Weniger Verkehrsunfälle als im Vorjahr

Ebenfalls zurückgegangen sind 2022 die Verkehrsunfälle. Insgesamt wurden davon 772 registriert. Im Jahr davor wurden 829 Verkehrsunfälle verzeichnet. Im Jahr 2022 kam eine Person bei einem Verkehrsunfall ums Leben, im Vorjahr waren es zwei. Die Hauptunfallursachen waren hauptsächlich Fehler beim Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahren und Ein- und Ausfahren sowie ein ungenügender Sicherheitsabstand.



Insgesamt hat die PI Geretsried 54 Fahrzeuge kontrolliert, bei denen der Fahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand. 27 Personen mussten aufgrund der sehr hohen Alkoholisierung ihren Führerschein noch vor Ort abgeben.



Mit 385 Stunden auf Verkehrssicherheit gesetzt

Außerdem wurden zur Verbesserung der Verkehrssicherheit im Bereich der PI Geretsried Lasermessungen durchgeführt - insgesamt 385 Stunden. Hierbei fanden 73 Messungen in der Gemeinde Dietramszell, 52 Messungen in Geretsried und weitere 28 in der Gemeinde Königsdorf statt. 304 Anzeigen und 736 Verwarnungen wurden geahndet sowie zwölf Fahrverbote verhängt.