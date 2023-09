Geretsrieder Anwohner wünschen sich mehr Grün und Aufenthaltsflächen

Von: Peter Herrmann

Teilen

Soll für Anwohner, Fußgänger und Radfahrer attraktiver werden: die Sudetenstraße. © Peter Herrmann

Geretsried – In der Sudetenstraße soll sich was tun: Wie die Straße verschönert werden könnte, diskutierte der Entwicklungs- und Planungsauschuss (EPA) in der jüngsten Sitzung.

Stadtbaurat Rainer Goldstein berichtete von vorbereitenden Untersuchungen zur Aufwertung der Sudetenstraße in der jüngsten Sitzung des Entwicklungs- und Planungsausschusses (EPA).

„Die Sudetenstraße ist einem nicht so befriedigenden Zustand“, stellte Goldstein fest. Eine Umgestaltung sei jedoch kein leichtes Unterfangen. „Die Gehsteige sind in privater Hand“, gab der Stadtbaurat zu bedenken. Es gelte, die verschiedenen Interessen von Radfahrern, Fußgängern und Grundstückseigentümern zu vereinen.

Entlang der viel befahrenen Verkehrsachsen haben sich zahlreiche Gewerbebetriebe, Restaurants und Nahversorger angesiedelt. Das Münchner Planungsbüro Salm & Stegen erkannte städtebauliche Missstände, die nun durch Sanierungsmaßnahmen beseitigt werden sollen.

„Es gibt erhebliche Verkehrsbelastungen mit Lärm, Abgasen und Erschütterungen, die den Wohnwert einschränken“, erklärte Rafael Stegen vom Planungsbüro Salm & Stegen. Er kritisierte die starke Versiegelung sowie Barrieren im öffentlichen, nichtöffentlichen und privaten Raum. Fassadenvielfalt und Maßstabssprünge tragen zu einem unruhigen Erscheinungsbild bei.



In 108 Fragebögen mäkeln Betroffene

Die Unzufriedenheit der Anwohner und Grundstückseigentümer spiegelt sich in den Ergebnissen einer im Frühjahr 2023 durchgeführten Befragung wider. „Von 362 verteilten Fragebögen kamen 108 zurück: Das ist eine gute Quote“, befand Stegen. Grundtenor: An der Sudetenstraße mangelt es an attraktiven Aufenthaltsbereichen und Bäumen.

Vielfach wurde der Wunsch nach einer Umleitung des LKW-Verkehrs in die Tattenkofener Straße oder Jeschkenstraße und die Forderung nach einer Erhöhung von Grünanlagen geäußert. Andere kritisierten die Situation auf dem Parkplatz vor dem Ladenzentrum Am Stern. Dort müssen sich Mütter mit Kinderwagen oder Senioren mit Rollatoren oft zwischen den Autos durchschlängeln, um zu den Geschäften zu gelangen.



„Wir wollen eine Neuordnung des Straßenquerschnitts zu einem echten Boulevardcharakter“, formulierte Stegen das Sanierungsziel. Dazu gehöre die Schaffung von grünen Erholungsflächen sowie der Bau von Fuß- und Radwegen.

30er-Zone könnte Abhilfe schaffen

Erstrebenswert sei außerdem die Einführung einer Tempo-30-Zone zwischen der Einmündung der Richard-Wagner-Straße in die Sudetenstraße und der sogenannten Herglotz-Kreuzung.



Zur weiteren Abstimmung findet am 21. September ein Workshop mit den Anwohnern und Grundstückseigentümern statt. Fünf Tage später hat der Stadtrat den Planungsentwurf zu billigen. Im Oktober soll die Beteiligung der Träger abgeklärt werden.