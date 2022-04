Geretsried: Trägerverein begrüßt neues Helfer-Quartett

Von: Peter Herrmann

TVJA-Vorsitzende Kerstin Halba und Geschäftsführer Rudi Mühlhans freuen sich über die Unterstützung von (vorne v. l.) Andrea Münchberger, Matthias Semke und Johanna Schultes. © Peter Herrmann

Geretsried – Andrea Münchberger, Anja Neyses, Johanna Schultes und Matthias Semke studieren derzeit an der Katholischen Stiftungshochschule in Benediktbeuern. Ihr Praxissemester absolvieren sie beim Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit (TVJA).



„Es geht mir vor allem darum, die Klassengesellschaft zu stärken“, erklärt Johanna Schultes. Die 22-jährige Unterfränkin betreut Mittelschüler der 6. Jahrgangstufe und hilft zudem in den beiden Jugendzentren Saftladen und Ein-Stein aus. Ähnliche Aufgaben erfüllt Matthias Semke. Der 23-Jährige wurde in Russland geboren und lebt seit seinem sechsten Lebensjahr in Deutschland.



Da er fließend russisch spricht, kann sich Semke gut mit aus Osteuropa eingewanderten Jugendlichen verständigen und sich in ihre Lage hineinversetzen. Wertvolle Erfahrungen bringt auch Anja Neyses mit, die bei der Vorstellung verhindert war und von TVJA-Geschäftsführer Rudi Mühlhans vorgestellt wurde.

„Sie hat schon vor zehn Jahren mal für uns gearbeitet und unterstützt das Quartiersmanagement am Johannisplatz, am Neuen Platz und in Stein“, berichtete Mühlhans. Die Geretsriederin studiert Soziale Arbeit und Religionspädagogik in Benediktbeuern.



Viel zu tun hat die neue Schulbegleiterin Andrea Münchberger. Die 41-jährige Erzieherin kümmert sich nicht nur um ihre eigenen vier zwei Kinder, sondern betreut auch ein Kind mit Unterstützungsbedarf. „Alle vier Neuzugänge sind ein Glücksfall für uns“, lobte Mühlhans die TVJA-Helfer.