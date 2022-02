Geretsried: Urzellauf wegen Russland-Ukraine-Konflikt abgesagt - stattdessen Friedenskonzert

Von: Viktoria Gray

Hissen die Flagge von Mayors for Peace: Bürgermeister Michael Müller und Hausmeisterin Carola Haferkorn. © Stadt Geretsried

Geretsried - Der geplante Urzellauf am Faschingsdienstag, 1. März, wurde abgesagt. Dies teilte jüngst die Stadt mit. Stattdessen soll es aber ein offenes Friedenskonzert geben.

Wie der Pressemeldung der Stadt zu entnehmen ist, ist der Grund für die Absage des Urzellaufs der derzeitige Russland-Ukraine-Konflikt. „Zusammen mit dem Rest der Welt blicken wir mit großer Sorge auf die Situation in Ost-Europa und der russisch-ukrainischen Grenze“, erklärt Bürgermeister Michael Müller. Auch durch Geretsrieds eigene Geschichte wisse man sehr genau, was Krieg bedeutet. „Er bringt unendliches Leid, macht Menschen zu Flüchtlingen und Kinder zu Waisen“, so Müller.

Als sichtbaren Ausdruck der Solidarität mit den ukrainischen Mitmenschen habe man vor dem Geretsrieder Rathaus die Flagge des weltweiten Bündnisses „Mayors for Peace“ gehisst. Zusätzlich sei in Auftrag gegeben worden, dass das Rathaus abends in den Farben der ukrainischen Nationalflagge leuchtet.

Keine Urzeln auf dem Karl-Lederer-Platz

„Obwohl der Fasching für viele von uns - mich und meine Familie mit eingeschlossen - eine besondere Bedeutung hat, wollen und können wir keine öffentlichen Feiern ermöglichen, wenn an anderer Stelle in Europa Menschen leiden“, erläutert Müller weiter.

Anstelle des des traditionellen Urzellaufs, hat sich die Verwaltung dafür entschieden, ein kleines, offenes Friedenskonzert auf dem Karl-Lederer-Platz zu veranstalten. „Gewissermaßen als Möglichkeit für unsere Bürgerinnen und Bürger, ebenfalls ihre Solidarität mit der Ukraine zu bekunden.“ Ort und Zeitpunkt bleiben, so wie bisher vorgesehen.