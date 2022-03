Geretsried: Vdk-Ortsverband veranstaltet ersten Stammtisch nach zweijähriger Corona-Pause

Von: Peter Herrmann

Verbreitete positive Aufbruchstimmung: VdK-Ortsvorsitzende Cornelia Irmer (l.). © Herrmann

Geretsried – Der Vdk-Ortsverband hatte sein erstes Treffen seit zwei Jahren.

Aufgrund coronabedingter Kontaktbeschränkungen konnten zwei Jahre lang – abgesehen von Vorstandswahlen – keine monatlichen Treffen des VdK-Ortsverbandes stattfinden. Umso mehr freute sich Vorsitzende Cornelia Irmer, jüngst im kleinen Ratsstubensaal unter Einhaltung aller aktuellen Regeln immerhin 25 der insgesamt 1.516 Mitglieder begrüßen zu dürfen.

„Wir wollen an diesem Nachmittag ins Gespräch darüber kommen, wie es Ihnen in der Pandemie ergangen ist, was Sie besonders vermisst oder auch geschätzt haben und wo noch Hilfen erforderlich sind“, erklärte die ehemalige Bürgermeisterin.

Die Antworten der redseligen Gäste ließen nicht lange auf sich warten: So berichtete die Seniorenreferentin des Stadtrats Sabine Gus-Mayer von vielen entfallenen Sprechstunden und mitunter auch traurigen Telefonaten.

So habe das Informationschaos über die stetig wechselnden Hygienevorgaben für Verwirrung bei einigen Senioren gesorgt. „Eine Frau hat alle 45 Minuten ihre Räume durchgelüftet und ihre Maske anbehalten, obwohl sie ganz allein in ihrer Wohnung war“, berichtete die CSU-Stadträtin.

Nachbarschafts- und Einkaufshilfe sei zwar von vielen Vereinen oder ehrenamtlich engagierten Menschen angeboten worden. „Aber nur drei Senioren haben es angenommen“, bemerkte Gus-Mayer.

Alternative Möglichkeiten

VdK-Pressesprecher Arno Bock zeigte sich erleichtert, dass nach vorherigem Corona-Schnelltest mittlerweile wieder Besuche in Seniorenheimen möglich sind. Die Treffen mit einem 89-jährigen Freund, der unter einer psychischen Erkrankung leidet, waren ihm lange verwehrt geblieben. „In den Altenheimen war es ganz furchtbar“, blickte er zurück.



Alternative Möglichkeiten wie Zoom-Konferenzen auf dem Computer lehnen viele ältere Menschen ab. „Meine in Berlin lebenden Eltern wollen das nicht“, erklärte Jennifer Kübler. Die Mutter von drei Söhnen im Teenageralter war an diesem Tag das jüngste Vdk-Mitglied.



„Ich hoffe, dass wir es jetzt weitgehend überstanden haben“, blicke Cornelia Irmer optimistisch nach vorne. Sie freut sich bereits auf die nun wieder regelmäßig einmal im Monat stattfindenden Stammtische und auf einen Theaterausflug nach Miesbach am 27. Mai. Peter Herrmann