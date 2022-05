Geretsried: Viktoria und Antonello Pedatella wollen Geschäft Ende Juli eröffnen

Von: Peter Herrmann

Den Dorfladenbetreibern Viktoria und Antonello Pedatella wünschte Bürgermeister Michael Müller (l.) viel Erfolg. © Herrmann

Geretsried – Im Sommer 2020 schloss die Penny-Filiale am Steiner Ring. Damit ging dem Stadtteil im Geretsrieder Süden der einzige Nahversorger verloren. Am Tag der Städtebauförderung konnte Bürgermeister Michael Müller verkünden, dass diese Lücke bald geschlossen werden kann, und besichtigte zudem weitere Projekte in anderen Stadtteilen.



Das Ehepaar Viktoria und Antonello Pedatella wird in den noch leerstehenden Räumen der ehemaligen Alpen-Apotheke am Tegernseeweg einen kleinen Lebensmittelladen eröffnen.

„Wir nehmen das Risiko auf uns, aber das geht nur mit der Unterstützung der Bürger“, erklärte Viktoria Pedatella. Die 35-Jährige wurde in Kasachstan geboren und lebt schon seit ihrer Kindheit in Stein. Ihr fünf Jahre jüngerer Mann Antonello hat einen griechisch-italienischen Migrationshintergrund und kennt das Viertel ebenfalls bestens. Zusammen mit seiner Frau entschloss er sich, einen etwas anderen Dorfladen zu eröffnen.



„Wir bieten zwar regionale Produkte an, lassen uns aber auch von Großhändlern beliefern“, verriet Viktoria Pedatella. Sie weiß, dass sich Menschen mit geringem Einkommen teure Bio-Waren nicht leisten können.

Deshalb lässt das Paar im Quartierstreff am Steiner Ring und im Jugend-Treff Ein-Stein Flyer auslegen, auf denen die zukünftigen Kunden Vorschläge für das Sortiment eintragen können. Läuft alles nach Plan, könnte das Lebensmittelgeschäft schon Ende Juli eröffnen. „Wir unterstützen das gerne“, begrüßte Bürgermeister Michael Müller die Initiative.

Im Rahmen des Blumenfests

Die in der Passage am Tegernseeweg gelegenen Räume umfassen rund 110 Quadratmeter. Die Vorstellung des Dorfladenprojekts fand im Rahmen des Blumenfests statt. Bei Kaffee, Kuchen und Kräuterdips füllten sich die Tische vor dem Quartierstreff schon am Vormittag rasch.

Anna Dörfler, die seit einigen Wochen Hilfsaktionen und Unternehmungen mit ukrainischen Flüchtlingen organisiert, genoss diese ungezwungene Atmosphäre mit einer Gruppe von Neuankömmlingen.

„Begegnungen sind der beste Weg zur Integration“, hob Rudi Mühlhans hervor. Der Geschäftsführer des Trägervereins Jugend- und Sozialarbeit (TVJA) begleitete den fünfstündigen Aktionstag zum Tag der Städtebauförderung, der schon am vergangenen Samstagmorgen auf dem Karl-Lederer-Platz begann und über Stein zum Neuen Platz führte.

Weitere Paten für das Projekt „Essbare Stadt“ gesucht

Dort ließen sich Bürgermeister Michael Müller, CSU-Stadtrat Ewald Kailberth und Stadtarchitekt Christian Müller zu einer Partie Boule überreden und warfen auch einen Blick auf die benachbarten Hochbeete, auf denen Gemüse, Obst und Kräuter gedeihen. „Wir suchen noch weitere Paten“, warb Quartiersmanagerin Natascha Siebert für das Projekt „Essbare Stadt“.

Angebote für Kinder und Senioren gibt es künftig in den Räumen einer ehemaligen Apotheke am Johannisplatz. Sabine Gus-Mayer, Seniorenreferentin des Stadtrats, kündigte auf der Station der Städtebauförderungstour eine große Umfrage an. Demnach erhalten Anwohner, die 60 Jahre oder älter sind, per Post einen Fragebogen von der Stadt..

Das Ergebnis soll Aufschluss geben, welche Freizeit- und Hilfsangebote im Quartier nötig sind. Im Fokus stehen dabei vor allem die Themen Mobilität, Sicherheit, Pflege, Wohnen und Beratung. Zudem will der Jugendrat in Zusammenarbeit mit Landschaftsplaner Robert Schmidt-Ruiu die Spielplätze am Johannisplatz und am Schlierseeweg in Stein umgestalten.