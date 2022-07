Geretsried: Wohnraumberaterin Christine Hodolitsch besucht VdK-Ortsverband

Teilen

Geretsried – Beim VdK-Treffen empfahl die ehrenamtliche Wohnraumberaterin des Landratsamtes Christine Hodolitsch kürzlich wirkungsvolle Maßnahmen zur Erhöhung des Lebenskomforts in den eigenen vier Wänden.

Vor dem bilderreichen Vortrag der Referentin wies Ortsvorsitzende Cornelia Irmer auf eine aktuelle bundesweite Kampagne des Sozialverbands hin. „Wir fordern die Bundesregierung zu mehr Entlastung und Unterstützung für pflegende Angehörige auf“, erklärte Irmer. Dazu gehört etwa eine Freistellung von der Arbeit als Ersatz für entgangenes Gehalt, die Schaffung von mehr Unterstützungsangeboten wie Tages-, Kurzzeit- oder Verhinderungspflege und die Gewährleistung einer sicheren Rente.

Dass alte oder in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen auch selbst ihr unmittelbares Umfeld verbessern können, belegte Christine Hodolitsch anhand praktischer Tipps. „Die perfekte Wohnsituation ist barrierefrei“, erklärte sie. Ihre Ratschläge richtete sie vor allem an Personen, die sich nach einem Unfall oder einer schweren Krankheit nur noch eingeschränkt bewegen können.

Damit sie sich wohlfühlen, sollte die Wohnung im Idealfall ohne Stufen und Schwellen beziehungsweise mit einem Aufzug erreichbar sein. Die Durchgangsbreite zwischen den Möbeln darf 90 Zentimeter nicht unterschreiten. „Am besten ist eine Rangierfläche von 1,20 mal 1,20 Meter für Rollatoren, Gehhilfen und Krücken“, schlug Hodolitsch vor. Stolperfallen wie dicke Teppiche oder lose Telefon- und Verlängerungskabel gelte es zu beseitigen. Rutschhemmende und gut befahrbare Böden – zum Beispiel aus Vinyl – sowie geeignetes Schuhwerk dienen ebenfalls der Sicherheit. Praktisch sind Haushaltsleitern mit Haltegriff sowie Sitz- und Stehhilfen, die Beine und Rücken entlasten.

Barrierefrei gestaltet sollte auch das Badezimmer sein. Ein ebener Durchgang zur Dusche, kontrastreiche Haltegriffe und genug Platz rund um die Toilette gehören leider nicht in allen Geretsrieder Seniorenhaushalten zur Standardausrüstung. Dabei übernehmen die Krankenkassen die Kosten für eine Toilettensitzerhöhung, einen Badewannenlifter oder den Duschstuhl für eine bodengleiche Dusche. Voraussetzung ist lediglich, dass die medizinischen Hilfsmittel vom Arzt verordnet werden und eine Hilfsmittelordnungsnummer vorliegt. Ab Pflegegrad 1 kann ein Zuschuss für einen Badumbau, einen Treppenlift und festinstallierte Rampen beantragt werden. „Leben mehrere anspruchsberechtigte Personen in einem Haushalt, liegt der Förderungshöchstsatz bei 16.000 Euro“, rechnete Hodolitsch vor. Da mehr als ein Zehntel der befragten Geretsrieder Senioren einen Pflegegrad besitzen, sei die Beantragung dieser Fördermittel durchaus sinnvoll. Peter Herrmann

Fördermittel



Fördermittel für die barrierefreie Anpassung können über das „Bayerische Wohnungsbauprogramm“ beantragt werden. Formulare sind beim Landratsamt in der Abteilung Wohnraumförderung erhältlich und können dort ausgefüllt abgegeben werden. Infos erteilt die Wohnraumberatung des Landratsamtes unter Tel. 080 41/50 56 74 oder per E-Mail an teilhabe@lra-toelz.de.ph