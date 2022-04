Geretsrieder 17. Integrationsforum bündelt Akteure verschiedenster Bereiche

Von: Viktoria Gray

Teilen

Tauschten sich im Forum aus: Viele Vertreter aus den unterschiedlichsten Sparten der Stadt Geretsried. © IAG

Geretsried – Jüngst veranstaltete Integration Aktiv (IAG) ihr 17. Integrationsforum in Geretsried. Diesmal gab es die Möglichkeit, dass Integrationskonzept fortzuschreiben.

Wie IAG-Leiterin Hannah Schreyer berichtete, tauschten sich die Vertreter im virtuellen Forum über Aufgaben und Ziele in den Bereichen Arbeit, Bildung, Sprache, Wohnen und soziale Teilhabe aus. Vertreter aus Politik, Vereinen und Personen aus der Zivilgesellschaft sowie Akteure aus dem Arbeitsfeld der Integration hatten teilgenommen.



Geschäftsführer des Trägervereins Jugend- und Sozialarbeit Geretsried, Rudi Mühlhans, betonte etwa wie präsent das Thema Integration schon seit Entstehung der Stadt sei „und aufgrund der aktuellen Ukraine-Lage immer noch ist“. Auch Bürgermeister Michael Müller erklärte, wie wichtig der Zusammenhalt in der Geretsrieder Stadtgesellschaft angesichts der neuen Aufgaben sei. „Jeder und jede von uns wird gebraucht und sollte zuversichtlich bleiben – denn wenn nicht wir, wer dann“, sagte er. Seit einigen Wochen leben sowohl afghanische Ortskräfte als auch ukrainische Geflüchtete in der Stadt. Mit der angespannten Lage könne man sich auch weiterentwickeln und „mit Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft reagieren“.



Wohnungsmarkt ist Herausforderung

Schreyer möchte nun mit neuem Schwung und neuen Aufgaben die Integrationsarbeit in Geretsried fortführen. „Nach fünf Jahren Praxis lohnt es sich, dass Integrationskonzept zu aktualisieren und neue Ziele festzulegen“, kündigte sie an. Dabei fände die Integration auf verschiedenen Stufen statt: „Strukturell, kulturell, sozial und auch identifikativ.“ Es sei eine Querschnittsaufgabe aller Bereiche, die wechselseitig und vielschichtig sei. Große Herausforderungen würden der knappe Wohnungsmarkt und auch die geringen Kita-Plätze darstellen. Man bemerke aber eine Verbesserung des Arbeitsmarktes auch bei Migranten. So gab es Lob, dass Flüchtlinge aus den Jahren 2015 und 2016 inzwischen sehr gut integriert seien.



Die neuen Erkenntnisse werden laut der IAG-Leiterin nun in das Integrationskonzept eingepflegt und anschließend allen Interessierten auf der Homepage des Trägervereins und der Stadt zur Verfügung gestellt.