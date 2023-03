Geretsrieder „Bewährungsversager“ muss für drei Monate in den Knast wegen 95 Euro

Von: Michaela Schubert

Teilen

Die Statue einer Justitia hält eine Waage in ihrer Hand: Das landgericht München I beschäftigt sich mit einer mutmaßlichen Bande von Uhrenräubern. (Symbolbild) © David-Wolfgang Ebener/dpa

Geretsried – „Irgendwann ist Schluss“, betonte Richter Helmut Berger kurz vor seiner Urteilsverkündung am Amtsgericht. Dort musste sich ein 49-jähriger sogenannter Bewährungsversager aus Geretsried wegen Diebstahls verantworten.

Der Arbeitslose saß nicht zum ersten Mal vor dem Richter, ganz im Gegenteil: Sein Vorstrafenregister weist 22 Einträge auf. Außerdem war noch eine Bewährungsstrafe wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis offen und die wurde dem Wiederholungstäter zum Verhängnis. Wegen Diebstahls im Wert von läppischen 95 Euro muss der Geretsrieder nun drei Monate in Haft.

Der Straftäter behauptete, er habe für eine Feier am 15. Juli 2022 frisches Fleisch und Bier mit seiner damaligen Lebensgefährtin einkaufen wollen – das Zahlen blieb allerdings aus. Rechtsanwalt Stefan Krnjaic erklärte dem Richter den Sachverhalt wie folgt: „Die Freundin meines Mandanten erbte 5.000 Euro und wollte den Einkauf bezahlen.“ Sie sei Knabberzeug holen gegangen und war auf einmal verschwunden.

Mitarbeiterin beobachtet wie der Geretsrieder das Frischfleisch aus dem Supermarkt schmuggelt

„In seiner Hilflosigkeit hat sich mein Mandant überlegt, was er mit dem Frischfleisch machen soll. Schließlich konnte er das Frischfleisch ja nicht mehr zurückgeben.“ Deshalb entschloss sich der Geretsrieder dazu, die Ware ohne Bezahlung hinauszuschleusen. Eine Mitarbeiterin des Supermarktes, die den Täter kennt, hat das Ganze beobachtet und der Polizei gemeldet.

Da der Name des Täters bekannt war, konnte die Polizei den 49-Jährigen in seinem Appartement aufgreifen und nach dem Diebesgut suchen. Ein Beamter sagte vor Gericht aus: „Der Bierkasten stand noch mit vollen Flaschen in der Wohnung.“ Das Fleisch war jedoch nicht mehr auffindbar. Laut Aussage des Täters wurde es angeblich unterwegs in einen Mülleimer geworfen.



Wie kann man nur so blöd sein, wegen 95 Euro eine weitere Straftat zu begehen?

Der Rechtsanwalt plädierte für eine neue Bewährungsstrafe, die Staatsanwaltschaft forderte fünf Monate Haft. „Wie kann man nur so blöd sein, wegen 95 Euro eine weitere Straftat zu begehen?“, fragte der Richter, bevor er aufgrund mangelnder positiver Sozialprognose sein Urteil fällte.