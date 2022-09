Geretsrieder CSU kündigt beim Stammtischtreffen Sparkurs an

Teilen

Stadträtin Sabine Gus-Mayer brachte ein Gastgeschenk für Gastgeber Franz Wirtensohn mit. © Peter Herrmann

Gelting – Energiekostenexplosion führt zu starken Einsparungen im Geretsrieder Haushalt. Damit befassten sich CSU-Mitglieder beim Stammtischtreffen auf dem Hof des Geltinger Stadtrats Franz Wirtensohn.

Dritter Bürgermeister Gerhard Meinl blickte in einem kurzen Vortrag sorgenvoll auf die anstehenden Haushaltsdebatten im Stadtrat. „Wir werden eine Rezession und damit auch geringere Gewerbesteuereinnahmen haben“, prognostizierte er. Die derzeitige Energiekostenexplosion werde allerdings erst bei den im kommenden Jahr fälligen Nachzahlungen spürbar werden. „Da wird’s rumpeln“, befürchtet Meinl. Als führendes Mitglied des „Arbeitskreises Haushaltskonsolidierung“ kündigte er eine „Ausgabenkritik“ an.



Dies bedeutete wiederum eine Priorisierung von Aufgaben und Kürzungen von Leistungen, die vermutlich einigen Vereinen nicht gefallen dürften. Stadträtin Dr. Sabine Gus-Mayer gab Meinl recht. „Ich sehe erbitterte Diskussionen auf uns zukommen, weil wir die Jahre des Überflusses gewöhnt waren“, erklärte sie.

Die Seniorenreferentin des Stadtrates warnte davor, die derzeitige Wirtschaftskrise allein auf den Ukraine-Krieg und die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen. „Das war nur ein Brandbeschleuniger für das, was aufgrund des demografischen Wandels ohnehin passiert wäre“, glaubt sie. So mache sich der Fachkräftemangel auch deshalb bemerkbar, weil viele Arbeitnehmer in Rente gehen und die Zahl der Auszubildenden sinkt.



Auch Kulturreferent Hans Ketelhut rechnet bei den kommenden Haushaltsdebatten mit erheblichem Gegenwind. „Wir müssen schmerzhafte Einschnitte machen, um das Wohl unserer Stadt nicht zu gefährden“, sagte er. Franz Wirtensohn gab sich sogar ungewohnt resignativ.

„Ich bin seit 1996 im Stadtrat, und am Ende haben fast immer die Populisten Recht bekommen“, berichtete der 68-Jährige. Mehr Spaß als die von Meinl angekündigte Ausgabenkritik und „Stresstestsimulation“ bereitet ihm seine ökologische Mutterkuhhaltung.



Bei der Bewirtschaftung von rund 40 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche verzichtet Wirtensohn vollständig auf Düngemittel und verfügt zudem über eine Photovoltaik-Anlage. „Ich will hier energetisch autark sein“, stellte der Landwirt klar. Peter Herrmann