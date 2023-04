Egerländer wählen Vorstand und blicken auf zahlreiche Aktivitäten zurück

Von: Peter Herrmann

Der Vorstand der Eghalanda Gmoi: (v.l.) Eva Hildebrand (Beirätin), Amelie Sandrock (Beirätin), Leonie Hahn (Jugendgruppenleitung), Sonja Pritschet (Schriftführerin), Bernd Steinbeis (stellvertretender Vüarstäiha), Marlies Effenberger (Kassierin) Roland Hammerschmied (stellvertretender Vüarstäiha), Helmut Hahn (Vüarstäiha), Ingrid Hammerschmied (Beirätin und Trachtenwartin), Sabine Meinl (Jugendleiterin) und Inge Herrmann (stellvertretende Kassierin). © Peter Herrmann

Geretsried – 1951 gründete sich die Eghalanda Gmoi z’Geretsried, die seither mit viel Engagement ihr Brauchtum pflegt. Jüngst hielt der Verein seine Jahreshauptversammlung ab.

In der Jahreshauptversammlung im Schützenheim an der Jahnstraße stellten „Vüarstäiha“ Helmut Hahn und sein Stellvertreter Roland Hammerschmied fest, dass die Mitgliederzahl im vergangenen Jahr von 248 auf 252 gestiegen ist und sich auch der Nachwuchs verstärkt engagiert. „

Wir sind nach wie vor die größte und aktivste Gmoi der Welt“, stellte Hahn fest. Zwischen Osterratschen, Maifeier, Sonnwendfeuer und einem Auftritt bei der Oiden Wiesn in München gab es noch jede Menge Kulturtagungen, Proben der Gartenberger Bunkerblasmusik und Trachtenfeste.

Dass Vorsitzender Helmut Hahn am 30. Juni 2022 den Geretsrieder Kulturpreis erhielt, erschien deshalb fast überfällig. „Ihr bildet eine Arche Noah der kulturellen Identität der alten Heimat“, lobte Bürgermeister Michael Müller am Sonntagnachmittag. Dieses Erbe zu bewahren und in die nächste Generation zu tragen, sei eine große Herausforderung. Rathauschef Müller und Kulturreferent Hans Ketelhut sagten der Gmoi auch weiterhin die Unterstützung der Stadt zu.



Imposant gewachsen ist zudem der Trachtenbestand. Bundestrachtenwartin Ingrid Hammerschmied berichtete stolz von einer 2022 erfolgten Auszeichnung zur „Tracht des Jahres“ in Wendlingen am Neckar. Durch den Ankauf einer Sammlung befindet sich nun ein großer Fundus der farbenprächtigen Kleidungsstücke im Besitz der Gmoi, die am Ende der Jahresversammlung per Akklamation ihren Vorstand wählte. „Vüarstäiha“ bleibt Helmut Hahn.



Unterstützt wird Hahn von seinen beiden Stellvertretern Roland Hammerschmied und Bernd Steinbeis, Schriftführerin Sonja Pritschet, Kassierin Marlies Effenberger sowie den Kassenprüferinnen Karin Hüttl und Yvonne Kreuzig.



Jugendgruppenleiterin Leonie Hahn rückt als stellvertretende Schriftführerin in den Vorstand. Inge Herrmann engagiert sich als stellvertretende Kassierin. Bevor die Gmoi ihre Jahreshauptversammlung mit einer Diashow beendete, durfte sich Helmut Schirmer über eine besondere Ehrung freuen. Er gehört seit 50 Jahren der Gmoi z’Geretsried an.