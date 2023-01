Geretsrieder Familientreff Wuselvilla präsentiert seine neue Vorstandschaft

Von: Michaela Schubert

Wuselvillas neuer Vorstand: (v.l.) Alexandra Stofer, Betül Cakir-Möckl, Marlene Mauss, Simone Bunk und Kristiana Keil. © Wuselvilla

Geretsried - Der Verein Familientreff Wuselvilla ist für viele Familien und Kinder aus Geretsried und Umgebung ein wichtiger Treffpunkt. Jüngst übergab die Erste Vorsitzende Kerstin Menk ihr Amt an Alexandra Stofer und zog Bilanz.

Geretsried – In der jüngsten Mitgliederversammlung resümierte die Vorsitzende Kerstin Menk das Jahr 2022, bevor sie ihr Amt an Alexandra Stofer übergab. Mit derzeit 216 Mitgliedern blickt der Verein auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Um anstehende Renovierungen und Anschaffungen finanziell zu stemmen, stellte der Verein einige Förderanträge, zwei auch erfolglos.

Richtig ins Zeug gelegt hatten sie sich bei der Fußboden-Renovierung. „Wir haben uns bei der Aldi Süd Aktion ‚Gut für Hier. Gut fürs Wir.‘ beworben“, erzählt Stofer lachend. Während dieser Aktionsphase waren bei jedem Aldi-Einkauf unten auf den Kassenbons Codes mit aufgedruckt. Stofer erzählt, dass sie Mitglieder, Besucher und Freunde baten, die Wuselvilla mit der Einlösung ihrer Codes zu unterstützen.



Fazit: Die Wuselvilla belegte bei der Aktion den ersten Platz. Mit dem Gewinn von 1.500 Euro konnte der Fußboden erneuert werden. Außerdem holte der Familientreff mit einem geschmückten und umgestalteten Kinderfahrrad den dritten Platz beim Fahrarad-Kunst-Wettbewerb der Stadt Geretsried. Dadurch erzielte der Verein 100 Euro. Die Stadt Geretsried unterstützte den Verein zusätzlich mit 1.000 Euro.

Dank Unterstützung des Caritas Carisma Möbelmarkts in Geretsried, lädt nun ein Lesesofa in der Wuselvilla zum Verweilen ein. Menk berichtet außerdem dass zahlreiche Veranstaltungen Familien und Kinder in die Wuselvilla lockten. Der Besuch des Osterhasen war sogar so gut angefragt worden, dass keine Anmeldungen mehr angenommen wurden. Es folgten weitere gut besuchte Veranstaltungen wie der große Familienflohmarkt, die tierische Sommer-Olympiade, Sankt-Martins- Umzug und der Besuch vom Nikolaus, der über 60 Kinderaugen mit seinen kleinen Geschenken zum Strahlen brachte.

Menk erklärt: „Programme, die keinen großen Anklang fanden, wie beispielsweise der Spielenachmittag für Kinder, haben wir aus dem Programm genommen.“ Was prima angenommen wird, ist der neu eingeführte Väterabend und der Gesellschaftsspieleabend für Erwachsene. Die neue Vorsitzende Stofer berichtet, dass sie „total happy“ sind, dass die Wuselvilla nicht nur von Müttern aufgesucht wird, sondern auch von Vätern, Opas, Omas und Tanten. Ziel der Wuselvilla sei es, ein Ort für die ganze Familie sein.