Geretsrieder Gymnasiasten nehmen an Schüleraustausch in Chamalières teil

Von: Viktoria Gray

Sonnenschein bei kalten Temperaturen: Die Geretsrieder Gymnasiasten bei ihrem Aufenthalt in der französischen Partnerstadt Chamaliéres. © Simone Bariffo

Geretsried/Chamalières – 39 Acht- und Neuntklässler des Gymnasiums Geretsried besuchten jüngst die Austauschpartner des Collège Teilhard de Chardin in der französischen Partnerstadt Chamalières.

„Die Temperaturen waren zwar eher winterlich, die Stimmung jedoch warm und herzlich“, berichtete Lehrerin Simone Bariffo. Nach einem freudigen Empfang vor der Schule konnten sich die Schüler erst einmal in ihren Gastfamilien eingewöhnen. Bei vielen sei dann eine sportliche Aktivität, ein Besuch des Freizeitparks Vulcania oder sogar eine Besichtigung der Stadt Lyon auf dem Programm gestanden. Gemeinsam besichtigte die Gruppe auch den Kulturort Vichy, den die Schüler laut Bariffo als eine perfekte Mischung aus Geschichte und Touristenattraktion wahrnahmen. „Neben einer informativen Führung blieb noch genug Zeit, um sich mit Souvenirs einzudecken“, erklärte die Lehrerin. Den ersten gemeinsamen Tag ließ man schließlich mit einem gemütlichen Spaziergang am Fluss Allier ausklingen. Weitere Souvenirs, „jedoch geruchsintensivere“, wie Bariffo erzählte, wurden dann am folgenden Tag eingekauft.



Sightseeing: Von der Käserei auf den Vulkan Puy de Dôme

Nach einem Besuch des Museums über die Schlacht von Gergovia, besuchte die Geretsrieder Reisegruppe nämlich die Käserei Ferme de Lambres, wo sie sich mit St. Nectaire eindeckte. Einmal bestiegen die Schüler den Vulkan Puy de Dôme, der mit 1.465 Meter die höchste Erhebung der Auvergne ist. „Belohnt wurden sie mit einem tollen Blick über ‚la mer de nuages‘, das Wolkenmeer, aus dem nur die Spitzen der umliegenden Vulkane ragten“, erinnerte sich Bariffo. Erholen konnte man die wunden Füße im Collège Teilhard de Chardin. Die deutschen und französischen Schüler wurden mit einem Frühstück vom Schulleiter und vom Bürgermeister begrüßt und nahmen auch am französischen Unterricht teil.