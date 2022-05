Geretsrieder Helferkreistreffen: Brennpunkte sind fehlender Wohnraum und Kita-Plätze

Von: Viktoria Gray

Reger Austausch: Circa zwei Drittel der Besucher waren zum ersten Mal da. Sie wollen sich engagieren. © IAG

Geretsried – Jüngst traf sich der Geretsrieder Helferkreis in der hiesigen Ratsstuben. Dabei zeigten sich viele neue Gesichter, die sich künftig engagieren möchten.

Das Treffen habe gezeigt, dass die Wiederaufnahme der ehrenamtlichen Tätigkeiten nach schwierigen Corona-Zeiten gerade zum richtigen Zeitpunkt kommt, berichtete Hannah Schreyer von der Koordinationsstelle Integration aktiv. Auch künftig werde Geretsried wegen der Situation in Afghanistan und der Ukraine intensiv mit der Aufnahme neu ankommender Flüchtlinge zu tun haben. Umso erfreulicher, dass sich laut Schreyer etwa zwei Drittel neu engagieren wollen.

Integrationsbeauftragte: „Unterstützung ist dringend notwendig“

Darüber freute sich auch Sabine Lorenz, die Integrationsbeauftragte in Geretsried. „Diese Unterstützung ist dringend nötig, denn in den nächsten Wochen werden weitere Geflüchtete im Landkreis erwartet“, sagte sie. Es sei aber auch wichtig, neben den ukrainischen Flüchtlingen, die anderen nicht zu vergessen.



Nicht nur Ehrenamtliche hätten an dem Treffen teilgenommen. Auch Akteure in Geretsried hätten die Gelegenheit genutzt, sich den neuen vorzustellen. So stellte Rudi Mühlhans, Geschäftsführer des Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit die Koordinationsstelle Integration Aktiv (IAG) vor, die im Auftrag der Stadt derzeit den Helferkreis betreut.

Zugang zu den Geflüchteten zu finden, gestaltet sich schwierig

Mühlhans betonte eine der aktuellen Schwierigkeiten: Zugang zu den Geflüchteten finden. „Die vielerorts dezentralen Unterbringungen bieten keine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme.“ IAG-Leiterin Hannah Schreyer wies deshalb daraufhin, dass sich alle Wohnungsgebenden, die ukrainische Flüchtlinge bei sich in Geretsried untergebracht haben, an den Helferkreis per E-Mail (helferkreis@jugendarbeit-geretsried.de) wenden können. So könnten künftig Informationen zu Sprachkursen, Treffen und Austauschmöglichkeiten an die Privatpersonen weitergegeben werden.

Vorstellig wurde bei dem Treffen auch Katherine Schreyer-Keil vom AWO-Jugendmigrationsdienst. Sie sei zuständig für alle jungen Menschen mit Migrationshintergrund bis 27 Jahren, unabhängig vom Aufenthaltsstatus. Für Erwachsene ab 27 Jahren ist dagegen Anne Weinhart von „Hilfe von Mensch zu Mensch“ zuständig. Migrationsangebote an den Mittelschulen koordiniert zudem Andrea Neulinger. Neulinger würde Geflüchtete über Sprachkurse informieren.



„Im Anschluss konnten sich jene, die schon Erfahrung in der Arbeit mit Geflüchteten gesammelt haben und jene, die erstmals unterstützen, austauschen und parallel für verschiedene Aufgaben eintragen“, zog Schreyer ihr Fazit. Die brennendsten Themen seien nach wie vor die Wohnraum-Problematik, fehlende Kita-Plätze und die Sprachvermittlung.