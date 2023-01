Sinnvolles Sprayen an Wänden und dadurch eine Botschaft vermitteln

Tristesse-Ade: An den Garagen am Jugendzentrum in Geretsried setzen junge Menschen mit Graffiti ein Statement und zeigen, was sie bewegt, um etwas zu bewegen: Corona-Maßnahmen, Unrat, mehr Sitzgelegenheiten für die Jugend. © Jugend- und Trägerverein Geretsried

Geretsried – Das Geretsrieder Jugendzentrum Saftladen hat einen neuen Sprühanstrich erhalten. Zwei ausdrucksstarke Graffiti-Kunstwerke zieren seit Kurzem den Garagenbau am Jugendzentrum Saftladen.

Unter dem Motto des Trägervereins für Jugend und Sozialarbeit (TVJA) - „Unsere Stadt der Zukunft – ich bewege was!“ brachten Jugendliche zum Ausdruck, was sie wirklich bewegt und was sie sich wünschen. Zusätzlich haben sie es geschafft, eine neue Tischtennisplatte zu bekommen - jetzt bewegt sich die Jugend vor dem Saftladen.

„Die Idee entstand im November 2021. Einem Jugendlichen wurde auferlegt, Sozialstunden wegen illegalen Sprayens bei uns im Jugendzentrum abzuleisten“, erklärt Torsten Benz, Sozialarbeiter am Jugendzentrum Saftladen. Es stellte sich heraus, dass den Jungen was bewege und durch das Taggen (Ansprühen von Buchstaben auf Flächen, meist illegal) eine Message (Nachricht) nach außen getragen werden solle

Da dies kein Einzelfall ist, haben sich die Sozialpädagogen des Saftladens überlegt, wie sie den Drang der Jugendlichen, eine Botschaft zu vermitteln, und zwar legal, mit Kunst verbinden könnten. Ziel war es, den Heranwachsenden eine Anlaufstelle zu bieten und Themen, die sie bewegen auf eine konstruktive Weise gemeinsam anzugehen. So entstand die Idee des TVJAs ein Projekt anzubieten, das die Jugendlichen dazu animiert, etwas zu bewegen unter dem Motto - „Unsere Stadt der Zukunft – ich bewege was!“.



Solidarität und gute Gespräche an der Feuertonne

Neues Graffiti-Bild schmückt die Garagen am Jugendzentrum Saftlanden in Geretsried. © Jugend- und Trägerverein Geretsried

„Das war gar nicht so einfach“, erklärt Benz. Denn eingangs hätten die Jugendlichen überhaupt keine Vision gehabt.

„Zu diesem Zeitpunkt damals war gerade Lockdown, wodurch Treffen im Saftladen plötzlich nicht mehr für alle Besucher möglich waren“, sagt TVJA-Geschäftsführer Rudi Mühlhans. Spontan haben die Jugendlichen beschlossen, sich vor dem Saftladen weiter zu treffen, damit alle dabei sein können, erklärt er weiter. Bei eisigen Temperaturen haderten die Besucher mit den Corona-Bestimmungen. Und damit die Jugendlichen sich aufwärmen konnten, wurde eine Feuertonne aufgestellt. Hier entstanden gute Gespräche, bei denen den Besuchern klar wurde, wo sie jetzt stehen und was sie sich für die Zukunft wünschen.

„Diese Wünsche waren die Grundlage für die Graffiti-Kunstwerke an den Garagen“, sagte Benz, „diese Zeit hat die Jugendlichen geprägt und das wollten sie festhalten“. Also machten sich alle Beteiligten an das Konzept und die ersten Entwürfe.



Status quo war, dass die Heranwachsenden sich überdachte beleuchtete Sitzgelegenheiten wünschten, damit gemeinsame Treffen Charme bekommen würden und man sich gemütlich zusammensetzen könne - also Jugendbänke. „Was sich die Kinder noch wünschten waren Mülleimer“, erzählt der Sozialarbeiter weiter. Ganz banale Mülleimer, weil die Mülleimer an den typischen Jugendtreffs zu klein seien und deshalb viel Unrat herumliege.



Mit Veränderungswünschen etwas in Gang setzten

Die jetzt zu sehenden Bilder auf den Garagen stellen zum einen die damalige Ausgangssituation dar und zum anderen die Veränderungswünsche: Lockdown-Situation, selbstbestimmte Veränderung mit Treffen an der Feuertonne im Hof des Saftladens, vermüllte Sitzbank hinter den Garagen und eine schöne überdachte beleuchtete Sitzgelegenheit. Letzteres haben die Jugendlichen in absoluter Eigeninitiative im Frühjahr 2022 erwirkt. Die erste überdachte Jugendbank steht mittlerweile schon im Stadtwald am Bewegungsparcours.

Künftig gibt es am Saftladen eine neue Tischtennisplatte

Nicht nur Kunst verschönert das Jugendzentrum seit Kurzem von außen, sondern seit Oktober auch eine neue Tischtennisplatte. Dank dem zur Verfügung gestellten Jugendetat, konnte die Platte angeschafft werden. Zusätzlich gab es noch eine Förderung in Höhe von 1090 Euro aus dem ‚Bayerischen Aktionsplan Jugend‘ des Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales durch den Bayerischen Jugendring (BJR)im Rahmen von „Äktschn Oberland“.



„Damit die Jugendlichen auch außerhalb der Öffnungszeiten Tischtennis spielen können, wurde eine Platte aus Beton im Außenbereich aufgestellt,“ erzählt Benz. Eingeweiht wurde die neue Platte mit einem Tischtennisturnier. Die Saftladen-Kids freuen sich schon auf weitere gemeinsame Spiele und zeigen: „Ich bewege was“.