Geretsrieder Jugendrat absolviert erste Klausurtagung seiner Wahlperiode

Von: Daniel Wegscheider

Der Geretsrieder Jungendrat tagte im Saftladen. © Stadt

Geretsried – Der Geretsrieder Jugendrat hat vor Kurzem im Jugendzentrum Saftladen die erste Klausurtagung seiner Wahlperiode absolviert. Themen waren politischen Zielsetzungen für das Jahr 2022.

Dabei diskutierten die Jugendräte in lockerer Atmosphäre gemeinsam mit Jugendreferent Felix Leipold und Stadtjugendpflegerin Julia Brandner. Bei der Klausurtagen des Geretsrieder Jugendrates standen neben organisatorischen Fragen vor allem die geplante Jugendumfrage, die bereits vom Stadtrat bewilligten Jugendbänke sowie weitere Anträge im Fokus, die der Jugendrat in den kommenden Monaten in die Sitzungen des Stadtrates einbringen möchte.

„Unser grundsätzliches Ziel ist es, dass der Jugendrat so oft und so gut es geht in der Öffentlichkeit sichtbar wird“, berichtete Jugendreferent und Stadtrat (FW) Felix Leipold: „Dazu zählen eben auch Anträge sowie Stellungnahmen im Stadtrat und den Ausschüssen. Der Stadtrat muss merken, dass der Jugendrat politisch Vollgas gibt und durchaus politischen Umsetzungswillen hat.“



Fahrplan für die nächsten Monate festgelegt

Nach Erarbeitung der gemeinsamen Ziele bekamen die Jugendräte eine grundsätzliche Einführung in das Kommunalrecht. Dabei wurden Hintergründe zur Gemeinde- und Geschäftsordnung, der Arbeit von Ausschüssen sowie den Abläufen der Antragsbearbeitung erörtert. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch Maßnahmen zum sogenannten Teambuilding. „Damit sich die jungen Rätinnen und Räte in einer lockeren Atmosphäre gut kennenlernen konnten“, erklärte Stadtjugendpflegerin Julia Brandner. „Bisher kannten sich die Jugendlichen nur aus den Sitzungen.“



„Es war ein sehr produktiver Tag mit vielen neuen Eindrücken und Ideen“, resümierte Isabella Schrills, Sprecherin des Jugendrates. „Jetzt sind wir bereit gemeinsam in die Zukunft zu schauen.“ Und ihr Kollege Eric Buchalik ergänzte: „Wir konnten unseren Fahrplan für die nächsten Monate aufstellen. Klar wissen wir, dass politische Projekte manchmal mehr Zeit benötigen. Aber wir haben die Motivation und den Willen, unsere geplanten Vorhaben umzusetzen.“