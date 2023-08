Geretsrieder Kulturpreis geht an Cicos Jazzorchester – Festakt am 15. September

Von: Peter Herrmann

Ausgezeichnet: (v.l.) Kulturreferent Hans Ketelhut, Bürgermeister Michael Müller und Kulturfachbereichsleiterin Anita Zwicknagel gratulierten Tim Wandke, Horia-Dinu Nicoalescu und Peter Gründl von Cicos Jazzorchester zum Kulturpreis. © Peter Herrmann

Geretsried - Seit 2005 ehrt die Stadt Geretsried herausragende Künstler mit dem Kulturpreis. In diesem Jahr darf sich Cicos Jazzorchester freuen.

Die von Musiklehrer Horia-Dinu Nicoalescu am Geretsrieder Gymnasium gegründete Bigband sorgt auf nationalen und internationalen Bühnen für Furore. Horia-Dinu Nicoalescu, Jahrgang 1941, studierte einst Musik und Chordirigat an der Musikhochschule in Bukarest. Weil der gelernte Trompeter heimlich mit anderen Musikern die damals in Rumänien verbotene amerikanische Jazzmusik spielte, geriet er mit dem Geheimdienst des damals kommunistischen Staats aneinander und wanderte 1971 mit seiner schwangeren Frau nach Nürnberg aus.

„Ich konnte zunächst kaum Deutsch“, erzählte Nicoalescu beim Pressegespräch im Rathaus. Dies änderte sich schnell. 1981 nahm er eine Stelle als Musiklehrer am Geretsrieder Gymnasium an und gründete später die Bigband, die er angelehnt an seinen Spitznamen Cico in Cicos Jazzorchester umbenannte. Daraus gingen so renommierte Musiker wie die Saxofonistin Stephanie Lottermoser, der Schlagzeuger Andreas Haberl und der Pianist Benedikt Jahnel hervor. Es folgten umjubelte Auftritte beim Süd-Ost-Jazzfestival 1998 in Bukarest und beim Jazz-Festival in Nicoalescus Geburtsstadt Craiova. „Heute bin ich ein adoptierter Bayer“, lacht der Dirigent.



Bürgermeister Michael Müller bezeichnete Cicos Jazzorchester als „kulturelle Bereicherung für Geretsried“. Die Stadt verleiht die Auszeichnung seit 2005 im Zweijahresrhythmus. Bisherige Preisträger waren Otto Rothe, Wolfram Weiße, Ingrid Obser, Roland Hammerschmied, Albrecht Widmann, Ingeborg Heinrichsen, Werner Sebb, der Spielmannszug Gelting und Helmut Hahn.



Bis 31. März hatten die Bürger Gelegenheit, Vorschläge einzureichen. Danach fand eine nicht-öffentliche Beratung über die vier Kandidaten im Kulturausschuss statt. Die Entscheidung für Cicos Jazzorchester traf der Stadtrat am 23. Mai. „Ich hätte mir keinen besseren Preisträger vorstellen können“, lobte Kulturreferent Hans Ketelhut. Ihm imponiert, dass in Cicos Jazzorchester Musiker aller Altersgruppen zusammenspielen.



„Da wird man sofort gut aufgenommen“, bestätigt Tim Wandke. Der Pianist spielt seit fünf Jahren in dem Ensemble. „Ich find‘s beeindruckend, dass viele junge Musiker auch noch nach ihrer Schulzeit dabeibleiben“, ergänzte Saxofonist Peter Gründl. Die Preisverleihung wird am 15. September mit einem Festakt in den Geretsrieder Ratsstuben gefeiert. „Selbstverständlich spielen wir da auch ein paar Stücke“, verspricht Nicoalescu.