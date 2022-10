Mitarbeiter der Geretsrieder Lebenshilfe „WünschelWald“ an ihren Grenzen

Personalmangel belastet auch die Einrichtung „WünschelWald“ der Lebenshilfe in Geretsried. © Rainer Bannier

Geretsried – Die Einrichtung „WünschelWald“ der Lebenshilfe hat es zu Corona-Zeiten schwer getroffen. Noch immer gibt es Personalmangel. Das Gelbe Blatt betrachtet die aktuelle Situation.



Im Geretsrieder Wohnheim mit angegliederter Förderstätte am „WünschelWald“ kümmern sich die dort tätigen Fachkräfte der Lebenshilfe aufopferungsvoll um schwerst-mehrfach behinderte Menschen, die aufgrund ihrer vielfältigen Einschränkungen und speziellen Anforderungen einen überdurchschnittlich hohen Personalschlüssel erfordern.

Diesen Einrichtungstyp hat die Corona-Pandemie, die fast alle Heime im Land ohnehin vor kaum lösbare Problemen gestellt hat, besonders hart getroffen. 2,5 von 25 Planstellen im Wohnbereich, darunter die Leitungsstelle, sind momentan vakant und konnten vom Träger trotz vielfältiger Bemühungen noch nicht wieder besetzt werden.

„WünschelWald“: eine permanent unterbesetzte Einrichtung in Geretsried

Personalreferent Benno Brehm weiß um die Not seiner Fachkräfte in der permanent unterbesetzten Einrichtung, die jetzt als Team „unter schwierigsten Bedingungen engagiert, zuverlässig und kollegial eine ganz tolle Arbeit leisten“ und ungeduldig darauf warten, dass die Geschäftsstelle die bestehenden Lücken wieder schließen kann.



Entstanden seien die Personal­engpässe unter anderem auch durch die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die hier wie anderswo dazu geführt habe, dass Mitarbeiter gekündigt und ihren Dienst quittiert haben. Zusätzlich erschwert wird die Situation laut Brehm auch durch Personalausfälle infolge von Corona-Erkrankungen – gerade jetzt, da die Inzidenz überall wieder in die Höhe schnellt.

Versuch neues Personal für das Geretsrieder Wohnheim zu finden: jedes mal erfolglos

„Bislang sind alle unsere Anstrengungen, neues Personal zu gewinnen, leider ohne zählbares Ergebnis geblieben“, betont Brehm. Er versichert: „Wir haben mit regionalen und überregionalen Zeitungsanzeigen und auch online wirklich immer wieder sämtliche Kanäle für die Personalgewinnung angezapft, die es gibt. Und das Ergebnis war jedes Mal gleich Null.“



Brehm ist sich mit Geschäftsführer Franz Gulder und dem Lebenshilfe-Vorsitzenden Martin Lechner durchaus auch darüber im Klaren, wie sehr durch diesen Zustand der Ungewissheit die Geduld der Beschäftigten strapaziert wird und bei ihnen ein Gefühl von Zweifel aufkommen kann, ob denn nun wirklich alles Menschenmögliche getan worden sei: „Das hat nichts mit fehlender Wertschätzung zu tun, denn die ist sehr groß“, versichert er. „Wir sind allein durch die äußeren Umstände, insbesondere natürlich durch Corona, in dieses Tal der Tränen geraten, die Situation auf dem Personalmarkt ist einfach verheerend.“

Auch Lebenshilfe-Einrichtungen in Region kämpfen mit Fachkräftemangel

Auch in anderen Lebenshilfe-Einrichtungen, räumt Brehm ein, gebe es unter ähnlichen Vorzeichen vergleichbar schmerzliche Personalengpässe, so zum Beispiel im Wohnheim St. Nikolaus in der Geretsrieder Sudetenstraße und im Tölzer Prinzregent Luitpold Heim, wo ebenfalls die Leitungsstelle vakant ist.



Für Monika Lauber, die ausgeschiedene langjährige Leiterin des Wohnheims „WünschelWald“, ist jetzt kommissarisch Maria Melf eingesprungen, die bislang für den Fachdienst zuständig war. Für die zu allem Überfluss jetzt ebenfalls erkrankte Kollegin bestätigt uns Gruppenleiter Thomas Frohnauer die Brisanz der Lage: „Die Situation ist in allen Betreuungsgruppen gleichermaßen angespannt und belastend. Viele Ausfälle haben wir momentan nicht durch Corona, sondern durch grippale Infekte.“ Es sei seit Längerem außerordentlich schwierig, die Dienstpläne zu schreiben und fast unmöglich, die notwendigen Standard-Fachkraftdienste, Rufbereitschaften und Nachtdienste ordnungsgemäß abzudecken.



„Damit uns das halbwegs gelingt, helfen sich die Gruppen gegenseitig aus, und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten viele Überstunden, für die sie auf Freizeitausgleich verzichten und eine zusätzliche Vergütung annehmen“, versichert Frohnauer. Dienste von 8 bis 22 Uhr mit den vorgeschriebenen Unterbrechungen durch Pausen seien deshalb keine Seltenheit. „Diese ständige Überlastung erleben unsere Leute allerdings zunehmend auch als Raubbau an ihrer Gesundheit“, beklagt Frohnauer. Dankbar äußert er sich darüber, dass manche Eltern den Betrieb in der Weise unterstützen, dass sie ihre Kinder an Wochenenden oder stundenweise zu sich nach Hause nehmen. Rainer Bannier