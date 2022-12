Dritter Platz des bayerischen Inklusionspreises 2022 geht an soziale Einrichtung in Geretsried

Von: Michaela Schubert

Der Inklusionspreis 2022 ging an Initiativen, die sich für ein barrierefreies Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung einsetzen. Darunter auch ein Projekt aus Geretsried. © Bezirk Oberbayern

Geretsried – „Wir sind Heimat – Vielfalt leben vor Ort“: Unter diesem Motto zeichnete der Bezirk Oberbayern drei Initiativen mit dem Inklusionspreis 2022 aus.

Die Platzierten sind Initiativen, die ein wertschätzendes Miteinander aller Menschen ermöglichen und in den Bereichen Kultur, Umwelt, Natur, Mobilität sowie Inklusion leben.

In diesem Sinne ging der erste Preis an den Malteser Hilfsdienst und den DAV, die in einem gemeinsamen Projekt inklusive Wandertouren im Alpenraum veranstalten. Auf den zweiten Platz landete die Musikschule Ismaning und den mit 2.000 Euro dotierten dritten Preis vergab die Jury an Gemeinsam „Leben – Gemeinsam Lernen“, dem Verein zur Förderung der gemeinsamen Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder aus Geretsried für das Projekt „Theater für Alle“.

Das seit sieben Jahren bestehende inklusive Theaterprojekt im Landkreis Bad Tölz Wolfratshausen bringt jährlich eine Produktion zur Aufführung, die sie gemeinsam mit dem Verein Komische Gesellschaft in Bad Tölz entwickelt. Dabei kommen beim gemeinsamen Spielen Jugendliche und Erwachsene mit und ohne Behinderungen zusammen.



Die Jury hat besonders überzeugt, dass alle Mitglieder des Ensembles direkt an der Entwicklung der Stücke beteiligt sind. Das Projekt sei ein gutes Beispiel für das kreative Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderungen im Kulturbereich, urteilte das Preisgericht. „Es ist der Beweis, dass Theater auch inklusiv kann.“



„Inklusion macht unsere Gesellschaft stark und bereichert das Leben aller Menschen“, sagte Bezirkstagspräsident Josef Mederer bei der Preisverleihung. „Gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen findet in Familien, Vereinen, in der Stadt und auf Land statt.“ Das heimatliche Leben sei geprägt vom vorurteilsfreien und wertschätzenden Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderungen.

Bei 48 Bewerbungen ist der Jury die Wahl nicht leicht gefallen. „Die drei Gewinner förderten die Begegnung von Menschen mit und ohne Behinderungen“, erklärte Mederer und betonte: „Sie tragen zur gesellschaftlichen Teilhabe im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention bei.“