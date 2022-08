Geretsrieder Stadtrat beschließt neue Marktsatzung: Christkindlmarkt wird verlängert

Von: Peter Herrmann

Wird künftig schon am Freitag eröffnet: der Christkindlmarkt auf dem Karl-Lederer-Platz in Geretsried. © ph

Geretsried – Ohne Debatte folgte der Stadtrat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause einer Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses, der die Änderungen in der Marktsatzung bereits Anfang Juli vorgestellt und beschlossen hatte.



„Die Traditionen sollen ein bisschen erweitert werden“, erklärte Rathausmitarbeiterin Stephanie Dickel. Demnach kann der Grüne Markt nun neben dem Dienstag auch am Donnerstag auf dem Karl-Lederer-Platz stattfinden.



Dort beginnt am zweiten Adventswochenende auch der Christkindlmarkt, der künftig drei statt zwei Tage dauern wird. Er darf freitags frühestens um 16 Uhr eröffnet werden und muss spätestens um 20 Uhr schließen. Am Samstag sind Öffnungszeiten von 13 bis 20 Uhr vorgesehen, sonntags wird die Dauer von 13 bis 19 Uhr empfohlen.

Alternativorte sind Neuer Platz und an der Jahnstraße



Als Alternativorte kommen der Neue Platz und der Festplatz an der Jahnstraße infrage. Der Frühjahrsmarkt ist für das zweite Juniwochenende eingeplant, kann aber um eine Woche nach vorne oder hinten verschoben werden, falls er auf einen Feiertag fällt. Der Herbstmarkt bleibt wie bisher am zweiten Oktoberwochenende terminiert.Peter Herrmann