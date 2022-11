Geretsrieder Stadtrat verabschiedet Spielplatzsatzung für bessere Qualität

Bürgermeister Michael Müller (r.) und Stadtbaurat Rainer Goldstein (3. v. r.) machten sich am Tag der Städtebauförderung 2022 ein Bild vom umgestalteten Spielplatz am Schlierseeweg in Stein. © Peter Herrmann

Geretsried – 16 Stadträte sind für die neue Satzung, die für private Spielplätze gilt. Sie verpflichtet Bauherrn bei neuen Wohneinheiten, auch entsprechende Räume für Kinder zu schaffen.

Bereits vor einem Jahr hat der Stadtrat Geretsried beschlossen, die Akzeptanz und Qualität der städtischen Spielplätze zu untersuchen und kooperierte dabei auch mit dem Jugendrat, der eine Umfrage startete. Nach der Auswertung des Ergebnisses beantragte die Geretsrieder Liste eine Spielplatzsatzung, über die der Stadtrat jüngst zu entscheiden hatte.



Die vom Jugendrat organisierte Elternbefragung ergab, dass ein Großteil der zehn öffentlichen Spielplätze in der Stadt zu wenig Abwechslung bot und Angebote für Kinder unter zwölf Jahren fehlten. Daher erweitert die Stadt derzeit die Spielplätze am Johannisplatz und am Schlierseeweg.

Die neue Spielplatzsatzung verpflichtet private Bauherren, bei der Errichtung von Gebäuden mit drei oder mehr Wohneinheiten zum Bau von mindestens 60 Quadratmeter großen Spielplätzen. Die Menge der Spielgeräte und Sitzgelegenheiten richtet sich nach der Anzahl der Wohnungen. Entgegen dem ursprünglichen Vorschlag der Geretsrieder Liste, verzichtet die Stadt jedoch auf die Erhebung von Ablösesummen, wenn ein Bauträger keinen Spielplatz auf seinem Grundstück errichten will.

Der Entwicklungs- und Planungsausschuss des Stadtrats hat deshalb schon im September den entsprechenden Paragrafen aus dem Entwurf der Spielplatzsatzung gestrichen. So soll vermieden werden, dass sich ein Bauherr mit einer einmaligen Ablösezahlung freikaufen kann.



Die Idee, dieses Geld in öffentliche Spielplätze zu investieren, konnte somit auch nicht realisieren werden. Die Geretsrieder Satzung gilt ausschließlich für private Kinderspielplätze.



Dritter Bürgermeister Gerhard Meinl (CSU) und neun weitere Stadträte stimmten gegen die Satzung. „Ich finde solche Vorgaben besser in einem Bebauungsplan aufgehoben“, erklärte Meinl.

Da 16 Stadträte die Satzung befürworteten, gilt sie jedoch ab sofort. Patrik Kohlert (Geretsrieder Liste) begrüßte den Beschluss: „Dadurch werden Spielplätze bei künftigen Neubauvorhaben quantitativ und qualitativ besser ausgestattet“, verkündete er in den sozialen Netzwerken. ph