Geretsrieder Stadtteilfest am 9. Juli – Gruppe Route 66 tritt auf

Von: Viktoria Gray

Die Band Route 66 wird das Stadtteilfest mit nostalgischer Musik begleiten. © Quartiersmanagement Stein

Geretsried/Stein – Am Samstag, 9. Juli, ist es wieder soweit. Die Steiner feiern ihr Stadtteilfest.

„Stein lädt ein – ein Fest für Alle“, unter diesem Motto lädt der Geretsrieder Stadtteil Stein nach der Coronapause zum Stadtteilfest ein. Am Samstag, 9. Juli, wird laut Ankündigung zwischen 14 und 20 Uhr, auf dem Freigelände rund um den Jugendtreff Ein-Stein gefeiert.



Die Hauptorganisation übernimmt dabei das Quartiersmanagement Stein in Zusammenarbeit mit dem Jugendtreff. Jedoch könne ein Fest in dieser Größenordnung nur dank vieler Partner gelingen. Auch in diesem Jahr konnte deswegen wieder ein abwechslungsreiches Programm für die gesamte Familie auf die Beine gestellt werden.

„Neu dabei ist dieses Jahr der Arbeitskreis Historisches Geretsried, der seine Geretsrieder Hefte vorstellt“, berichtet Sandra Mader vom Quartiersmanagement Stein. In diesem Rahmen werden auch um 15.15 und um 16.30 Uhr zwei Filme zur Stadtgeschichte auf einer Leinwand präsentiert. Auch auf dem Programm steht eine Buchvorstellung. „Werner Sebb und Gernot Schnabl werden ihr kleines Büchlein ‚Geretsrieder Geschichten‘ vorstellen.“



Es wird viel geboten: Tanz, Bastelaktionen, Fotobox und mehr

Weiter werden Aktionen zum Mitmachen angeboten. So bietet der Diakonie-Kindergarten an seinem Stand Bastelaktionen für Kinder an und die Ökumenische Beratungsstelle lädt zum Entenangeln ein. „Außerdem gibt es wie in jedem Jahr eine Hüpfburg und neu dabei, eine Fotobox vom Jugendtreff Ein-Stein für Kinder und Jugendliche“, sagt Mader weiter. Außerdem werden verschiedene Tanzgruppen, darunter Formationen des TuS Geretsried und des Tanzzentrums Müller am Nachmittag ihr Können unter Beweis stellen.



Ab 18 Uhr können Besucher dann zur Musik von Route 66 selbst das Tanzbein schwingen. „Die Band wird ihrem Namen gerecht, indem sie die Zuhörerinnen und Zuhörer auf eine nostalgische Reise durch die fünfziger, sechziger und siebziger Jahre mitnimmt“, erklärt Mader.



Abschließend berichtet die Quartiersmanagement-Mitarbeiterin das der Verein „Die Wilde Rose“ und der Quartierstreff „Wir sind Stein“ die Besucher mit Grillschmankerln und vegetarischen Eintöpfen versorgen werden. Auch werden Kaffee und Kuchen sowie Cocktails angeboten.