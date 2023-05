Interkommunales Team: Geretsrieder und Wolfratshauser Räte arbeiten Zusammen

Von Peter Herrmann schließen

Geretsried/Wolfratshausen - Nahezu zeitgleich wurde in den jüngsten Stadtratssitzungen in Geretsried und Wolfratshausen eine Kooperationserklärung verlesen.

„Die Stadt Wolfratshausen und die Stadt Geretsried werden künftig verstärkt an einer gemeinsamen Entwicklung arbeiten“, kündigte Ute Raach an. Die Geschäftsleiterin im Geretsrieder Rathaus erläuterte in der jüngsten Stadtratssitzung Themen und Rahmenbedingungen des Kooperationskreises Wolfratshausen und Geretsried, kurz KoWG, der am 11. Mai um 18 Uhr das erste Mal in Wolfratshausen zusammenkommen wird.



Dabei sollen übergreifende Themen wie Verkehr, Infrastruktur, Stadtentwicklung, Verwaltungsarbeit, Soziales sowie Kultur diskutiert und gemeinsame Ziele festgelegt werden. Beschlüsse werden dort jedoch nicht gefasst. „Grundsätzlich werden nur Empfehlungen an die zuständigen politischen Gremien ausgesprochen“, stellte Raach klar.

Kooperation zwischen Wolfratshausen und Geretsried – Sitzungen nicht öffentlich

Die Anzahl des Kooperationskreises Wolfratshausen und Geretsried (KoWG) ist auf jeweils sieben Vertreter aus jeder Stadt begrenzt. Dabei handelt es sich um die beiden Bürgermeister Klaus Heilinglechner und Michael Müller, zehn Stadtratsmitglieder aus den jeweiligen Fraktionen sowie die beiden Geschäftsleiterinnen.

Die Mitglieder der jeweiligen Stadträte, die für die Treffen kein Sitzungsgeld erhalten, sollen nach drei Jahren zur Hälfte und zum Beginn einer Wahlperiode wechseln. Je nach Thema können zur Beratung zusätzliche Sachverständige hinzugezogen werden.



Die Auswahl der Mitglieder aus den Reihen der Stadträte erfolgt per Festlegung in den Fraktionen. Die KoWG soll dreimal pro Jahr nichtöffentlich tagen, bei Bedarf auch öfter. Die regelmäßig um 18 Uhr beginnenden Sitzungen finden abwechselnd in Wolfratshausen und Geretsried statt. Rederecht haben nur Mitglieder der KoWG. Zusätzlich kann Sachverständigen das Wort erteilt werden.



Der Grundstein für die Zusammenarbeit wurde vor einem Jahr im Rahmen eines gemeinsamen Workshops der beiden Stadträte gesetzt. In der Ergebnispräsentation der Gruppenarbeiten wurde damals vereinbart, dass die Gruppe „Organisation und Zusammenarbeit“ in gleicher Besetzung wieder zusammenkommt und dabei ein Konzept für eine mögliche interkommunale Kooperation erstellt.