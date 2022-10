Geretsrieder „Urzelzunft“ mit Kulturpreis 2022 vom Bayerischen Staatsministerin ausgezeichnet

Von: Daniel Wegscheider

Freuten sich über die Urkunde: (v.l.) Bürgermeister Michael Müller, Horst Wagner (Urzelmeister a. D.), Uschy Meyndt (Vorsitzende Siebenbürger Sachsen in Deutschland - Kreisgruppe Bad Tölz-Wolfratshausen), Peter Wagner (Urzelmeister mit der Nr. 1) und Hans Depner (Museumsmitarbeiter aus Siebenbürgen). © Stadt Geretsried

Landkreis – Der Bund der Vertriebenen in Bayern vergab seinen durch das Bayerisches Staatsministerium geförderten Kulturpreis 2022 für herausragende Leistungen an die „Urzelzunft Geretsried“.

Wie im Urkundentext beschrieben, zeichnet sich der Kulturpreisträger durch die Pflege „einer ganz speziellen Art südostdeutscher Kultur aus“. Das Brauchtum des Urzellaufs stammt aus Agnetheln in Siebenbürgen und wurde vor über 36 Jahren in Geretsried durch Horst Wagner eingeführt. Seit sechs Jahren hat dessen Sohn, Peter Wagner, die Rolle des Urzelmeisters inne.

Bekleidet mit einem Flickenkostüm samt Peitsche, Kuhglocke und Krapfenquetsche sind die Urzeln in Geretsried hauptsächlich an Faschingsdienstag zu sehen. „Sie kommen zum Bürgermeister in das Rathaus und begleiten ihn mit Musik und Sprüchen auf den Marktplatz hinaus“, erklärt Anita Zwicknagl vom städtischen Fachbereich „Kultur & Archiv“. Dort werde unter Tanz, Peitschenknall und Schellenlärm an den mittelalterlichen Handwerksbrauch zum Schutz der Zunftlade erinnert und symbolisch der Winter ausgetrieben.

Dem Urzellauf voran geht das traditionelle Essen mit selbst gemachten Krautwickeln, Würsten und Kuchen. „Diese Art der Brauchtumspflege um den Urzel gibt es nur noch in wenigen Orten, wie etwa in Nürnberg, Traunreut und Sachsenheim“, berichtet Zwicknagl weiter.



Als besondere Wertschätzung des Urzelbrauchtums hat die Stadt Geretsried ein Geschichtsbüchlein für Kinder mit dem Urzel als Hauptfigur herausgebracht. Des Weiteren widmet das Museum Geretsried dem Urzellauf einen eigenen Raum in der Abteilung der Siebenbürger Sachsen. Während der Fasching aufgrund der Corona-Pandemie ausblieb, ließ die Stadt auch einen Videoclip drehen. Darin tritt Peter Wagner als Urzel im Museum auf und erklärt dabei das Brauchtum der Zunft.

Vorgeschlagen für den Kulturpreis 2020 wurde die Urzelzunft übrigens von Georg Hodolitsch vom Bund der Vertriebenen auf Anregung der Stadt. Der Preis wurde von Ulrike Scharf, Bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales überreicht und ist mit 2.000 Euro dotiert.



Bürgermeister Michael Müller war sehr erfreut über die besondere Ehrung. Daraufhin lud er die Verantwortlichen zu sich ins Rathaus ein, wo ihnen gratulierte. Die Urkunde des Kulturpreises ist nun im Museum der Stadt Geretsried ausgestellt.