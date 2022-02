Geretsrieder Verschönerungsverein löst sich auf – Vereinssumme wird verteilt

Von: Viktoria Gray

Teilen

Abschied vom Verschönerungsverein vorm Rathaus: (v.l.) Florian Sachers (Interessengemeinschaft für die Erhaltung der Nikolauskapelle), Wolfgang Pintgen, Hannelore Aumüller, Werner Sebb (alle Historischer Arbeitskreis), Ursula Mayer, Kai Richter, Hans Ketelhut (alle Verschönerungsverein), Bürgermeister Michael Müller mit Rathaus-Hund Luigi auf dem Arm, Lukas Schrettenbrunner und Inken Domany (Fachbereich Verkehr und Umwelt) sowie Gerhard Hasreiter (Freunde der Kreisklinik Wolfratshausen). © Gray

Geretsried – Lange hatte Geretsried einen eigenen Verschönerungsverein. Dieser beendete nach 51 Jahren seine ehrenamtliche Tätigkeit.

Beim letzten Treffen überließen nun die ehemaligen Mitglieder das restliche Vereinsvermögen anderen Geretsrieder Institutionen.



„Ich bedaure sehr, dass sich der Verein aufgelöst hat“, erklärte Bürgermeister Michael Müller, vor dem Geretsrieder Ratshaus. Um ihn herum reihten sich Vertreter verschiedener Institutionen. Darunter Empfänger sowie Geber.



51 Jahre war der Verschönerungsverein ein „wichtiger Bestandteil des Geretsrieder Lebens“, betonte Müller weiter. Die wenigen verbliebenen Aktiven bepflanzten die Blumenstadtwappen von Geretsried und Chamaliéres, kümmerten sich um die Verkehrsinsel an der Lausitzerstraße und pflegten die Armengräber.



Nach Auflösung des Vereins blieb jedoch eine Summe in der Vereinskasse übrig, die es sinnvoll zu verteilen galt. Wie der Verein es sich gewünscht hatte, kommt das Geld nun anderen Arbeitskreisen und sozialen Zwecken in Geretsried zugute: So gehen jeweils 1.000 Euro an den Arbeitskreis Historisches Geretsried, an die Interessengemeinschaft für die Erhaltung der Nikolauskapelle sowie an die Freunde der Kreisklinik Wolfratshausen.

Etwas Bleibendes machen

Außerdem soll für 4.000 Euro am Rathaus ein Baum gepflanzt werden. „So machen wir etwas Bleibendes mit dem Geld“, erläuterte Müller. Welcher Baum gepflanzt werden soll, ist noch nicht geklärt, jedoch stünde „schon eine Reihe von Baumarten in der engeren Auswahl“, wie Inken Domany vom Fachbereich Verkehr und Umwelt ergänzte.

Den Verschönerungsverein aufzulösen war vor allem für Hans Ketelhut keine leichte Entscheidung. Er war jahrelang bis zuletzt Vorsitzender des Vereins. „Es ist wie bei vielen anderen Vereinen das gleiche Problem: uns fehlt der Nachwuchs“, betonte Ketelhut und versicherte, dass sich die ehemaligen Mitglieder weiterhin ehrenamtlich um die Armengräber kümmern werden. „Solange wie es uns gesundheitlich möglich ist“, ergänzte er.



Für Ketelhut geht ein Stück Kultur verloren, aber er blickt „auf eine unvergessliche Zeit zurück“ und hält die Baumpflanzung für ein würdiges Andenken an den Verschönerungsverein.