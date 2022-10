Geretsriederin (32) lässt Gericht warten und verstrickt sich in Widersprüche

Geretsried – Weil sie im Frühjahr angeblich in einem Spielsalon von einem Gast beschimpft wurde, erstattete die Angestellte Anzeige. Dann blieb sie den ersten Verhandlung am Amtsgericht fern.

„Ich habe die Briefe mit den Vorladungen übersehen“, behauptete die Geretsriederin. Richter Helmut Berger wollte dies nicht glauben und veranlasste, ihr die Mehrkosten für die ersten beiden verschobenen Verhandlungen aufzubürden.

Amtsgericht Wolfratshausen: Angebliches Opfer erinnert sich nicht mehr und will lieber schweigen

Zudem verstrickte sich die Servicekraft in Widersprüche. Bei der Polizei gab sie an, dass sie von einem 36-jährigen Gast zuerst als „Schlampe“ bezeichnet und später mit derben sexuellen Aufforderungen beleidigt wurde. Vor Gericht wollte sich die 32-Jährige nur noch an das Wort „Schlampe“ erinnern und „eigentlich gar nichts mehr sagen“.



Warum muss ich mich mit so einem Schmarrn beschäftigen

Der Angeklagte, der zum dritten Mal zur Verhandlung erschien, bestritt alle Vorwürfe. Auch ein Zeuge, der sich an diesem Abend mit ihm im Spielsalon aufhielt, erinnerte sich an keine Beleidigungen. „Warum muss ich mich mit so einem Schmarrn beschäftigen?“, fragte sich Richter Helmut Berger.

Die Staatsanwältin bescheinigte dem vermeintlichen Opfer „fehlende Glaubwürdigkeit“ und forderte einen Freispruch für den Angeklagten. Berger folgte dieser Empfehlung. ph