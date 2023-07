Geretsried: Ehrengäste erhalten Jubiläumsteller und Steinkrüge

Von: Peter Herrmann

Am Patronatsfest traten Tanzgruppen in farbenträchtigen Trachten auf. © Peter Herrmann

Geretsried - Über 1.000 Menschen kamen am ersten Julisamstag auf dem Karl-Lederer-Platz zusammen, um griechisches Essen und Getränke zu genießen.

In den 1980er- und Mitte der 1990er-Jahre feierten die in Geretsried lebenden Hellenen das Patronat von Peter und Paul noch im kleinen Kreis in der Petruskirche an der Egerlandstraße. Eine Zeit, an die sich der Vorsitzende der Griechischen Gemeinde Evangelos Karassakalidis am Samstagnachmittag beim Blick auf die vollbesetzten Bierbänke am Karl-Lederer-Platz mit einem Lächeln zurückerinnerte.

Auf das Patronatsfest zieht es alle Nationalitäten

Denn längst lockt das mittlerweile 25. Patronatsfest nicht nur seine Landsleute, sondern auch viele Deutsche, Siebenbürger Sachsen, Egerländer und Deutsche aus Ungarn an. „Das ist ein Fest des Miteinanders, feiern Sie die Lebensfreude“, forderte Bürgermeister Michael Müller die Besucher auf. Zuvor erteilten Archimandrit Georgios Siomos, Erzpriester Apostolos Malamoussis sowie der katholische Pfarrer Andreas Vogelmeier und der evangelische Geistliche Theo Heckel den kirchlichen Segen.

„Wir leben in einer Integrationsgesellschaft“, stellte Siomos fest. Die griechische Gemeinde sei das „würzende Salz“, die für eine besondere Note sorge. Nachdem der aus München gekommene griechische Generalkonsul Vassilios Gouloussis seine Landsleute auf Griechisch begrüßt hatte, überreichte ihm Evangelos Karassakalidis besondere Gastgeschenke: einen Jubiläumsteller mit dem Abbild von Peter und Paul, einen Steinkrug sowie eine mit dem Logo der Stadt Geretsried bedruckte Tasche. Diese Gaben erhielten auch weitere Ehrengäste, wie beispielsweise Altbürgermeisterin Cornelia Irmer. Danach freute sie sich mit den rund 1000 Festbesuchern auf die Choreografien verschiedener Tanzgruppen, die selbstverständlich in ihren traditionellen Trachten erschienen.

Wie im Vorjahr wechselten sich rund 50 Mitglieder der Griechischen Gemeinde bei der Essenszubereitung und -ausgabe, beim Getränkeausschank und am Kuchenstand ab. Evangelos Karassakalidis beobachtete das ausgelassene Treiben auch mit etwas Wehmut. „Das ist mein letztes Patronatsfest als Vorsitzender der Griechischen Gemeinde“, verriet er. In den Vorstandswahlen, die voraussichtlich im Herbst stattfinden, soll nun ein Nachfolger gefunden werden.