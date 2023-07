Supermarkt-Einbruch bei Dietramszell: Peugeot sichergestellt, Täter flüchtig

Von: Michaela Schubert

Einbruch im Supermarkt im Ortsteil Schönegg löst Großfahndung in Dietramszell aus. (Symbolbild) © PantherMedia/SusanneFritzsche

Dietramszell – Ein Einbruch im Schönegger-Supermarkt bei Dietramszell sorgte am Samstagmorgen für Furore. Die Täter sind laut Angaben der Polizei noch nicht gefasst, ein roter Peugeot ist sichergestellt.

Gegen 2.30 Uhr, Samstag (15. Juli), beobachtete der Supermarktinhaber, wie sich zwei maskierte Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen verschafften. Postwendend wählte er den Notruf.

Die Täter flüchteten mit dem erbeuteten dreistelligen Geldbetrag und verursachten zudem einen Sachschaden von rund 2.000 Euro. Eine Großfahndung wurde eingeleitet, woraufhin zahlreiche Einsatzkräfte nebst Hubschrauber nach den Flüchtigen gefahndet haben, heißt es im Polizeibericht des zuständigen Hauptkommissars.

Fluchtfahrzeug ist sichergestellt, Täter sind noch auf freiem Fuß

In Zusammenhang mit der Tat steht möglicherweise ein roter Peugeot 206 älteren Baujahrs, mit polnischer Zulassung. „Das Fahrzeug ist mittlerweile sichergestellt“, berichtete der Dienstgruppenleiter der Polizeiinspektion Geretsried am Montagmorgen auf Nachfrage. Die Personen sind in der Tatnacht in „nordöstliche Richtung geflohen“ und seien seit der Tat wahrscheinlich zu Fuß unterwegs.

Supermarkt-Einbruch bei Dietramszell: Polizei sucht Zeugen

Da die Täter weiterhin flüchtig sind, bittet die Polizei die Bürger um ihre Mithilfe: Wer kann sachdienliche Angaben zu den Vorgängen im Ortsteil Schönegg in der Nacht von Freitag auf Samstag machen? Wer hat verdächtige Personen beobachtet?

Wurden andere verdächtige Fahrzeuge beobachtet?

„Sind Sie Personen begegnet, welche Ihnen verdächtig vorkamen?“, appelliert der Dienstgruppenleiter an etwaige Zeugen. „Oder sind Ihnen verlassene Lagerplätze aufgefallen, an welchen sich gegebenenfalls in den letzten Tagen Personen aufgehalten beziehungsweise dort genächtigt haben?“

Sofern Ihnen verdächtige Personen auffallen: „Sprechen Sie diese nicht an, rufen Sie sofort den Polizeinotruf unter 110!“ Alle Hinweise nimmt die Geretsrieder Polizei unter Telefon 08171/93510.