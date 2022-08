Grünen-Bundestagsabgeordneter Bär besucht Jugendsiedlung Hochland

Von: Viktoria Gray

Bundestagsabgeordneter Karl Bär (Mitte) zeigte sich begeistert von der Jugendbildungsstätte in Königsdorf. Klaus Schultz (l.) und Roland Herzog (r.) führten ihn übers Gelände. © Rausch

Königsdorf – Besuch in der Jugendsiedlung Hochland: Der Bundestagsabgeordnete Karl Bär (Grüne) besichtigte kürzlich die Jugendbildungsstätte und Umweltstation in Königsdorf.

Bei einem Rundgang mit dem Trägervereinsvorsitzenden Klaus Schultz sprachen die Vertreter der Jugendsiedlung mit Bundesabgebordneten Karl Bär auch über die Verpflegung in Großküchen mit regionalen und ökologischen Lebensmitteln. Bär ist für seine Partei Obmann im Bundestagsausschuss für Landwirtschaft und Ernährung.

In der Jugendsiedlung herrsche inzwischen wieder fast normaler Betrieb – in den vergangenen Jahren war das oft anders. So sorgte die Corona-Pandemie, wie in vielen anderen Bereichen auch, dafür dass viele Pläne zunichte gemacht wurden.

In dieser Zeit hatte sich die Jugendsiedlung mit der Bitte an Bär gewandt, das Kurzarbeitergeld zu verlängern, was von der Ampelregierung auch beschlossen wurde. „Die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes ermöglichte den Fortbestand der Jugendsiedlung. Er wäre sonst nicht mehr gesichert gewesen“, erklärte Schultz.



Bär war nach seinem Besuch beeindruckt: „Die Jugendsiedlung Hochland bietet vielfältige Übernachtungsmöglichkeiten und ist anerkannte Jugendbildungsstätte für den Bezirk Oberbayern sowie anerkannte Umweltstation“, erklärte der Bundestagsabgeordnete.