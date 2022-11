Schule in Dietramszell: Renovierungsarbeiten für D-Bau in Aussicht

Von: Michaela Schubert

D-Bau der Grund- und Mittelschule: Die Sanierungsplanung geht in die nächste Runde. © Michaela Schubert

Dietramszell – Endlich gibt es erfreuliche Aussichten beim Schulsanierungsmarathon in Dietramszell. In der jüngsten Gemeinderatssitzung geht es mit 17:0 Stimmen in die nächste Planungsphase.



Der Gemeinderat ist sich einig: Mit den Sanierungsarbeiten der Grund- und Mittelschule in Dietramszell soll es im Frühjahr 2023 weitergehen. In der jüngsten Sitzung wurden der Sanierungsvorschlag des Architektenbüros Zach begutachtet. Einstimmig wurde beschlossen, Zach den Ausschreibungsplan ausarbeiten zu lassen.



Die Baubeschreibung wird in der nächsten Sitzung vorgelegt, um Weiteres in Bewegung setzen zu können.

Seit 2013 ist die energetische Sanierung der Schule im Ortskern ein Thema. Fast zehn Jahre später, B- und C-Bau sind bereits renoviert, ist es so weit.

In die Klassenzimmer der Grund- und Mittelschule Dietramszell regnet es rein

„Der L-förmige D-Bau soll unbedingt auch noch erneuert werden“, erklärt Bürgermeister Josef Hauser auf Nachfrage. Der Bauzustand mache es notwendig, da es in die Klassenzimmer rein regne. Aufgrund der Baubeschaffenheit geht viel Wärme verloren, was alles andere als energetisch effizient sei, begründete er das zügige Vorankommen.

Bis jetzt lässt die Regierung die Gemeinde mit einem Defizit von 1,74 Million Euro allein, denn eingangs wurden 2,74 Millionen Euro vom Staat für die notwendigen Renovierungsarbeiten in Aussicht gestellt, ausbezahlt wurden bislang 1,2 Millionen Euro. Da die Arbeiten allerdings zeitnah erfolgen müssen, sieht sich die Gemeinde dazu veranlasst, den Fehlbetrag durch einen Kredit und Entnahmen aus Rücklagen zwischen zu finanzieren.