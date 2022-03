Gute Finanzlage: Eurasburg will daher in den Katastrophenschutz investieren

Von: Franca Winkler

Auch Planungskosten für einen Kunstrasenplatz am Sportzentrum sind im Vermögenshaushalt berücksichtigt. Wann der Rasen bespielt werden kann ist aber noch unklar. © panthermedia/Bigandt

Eurasburg – Für das aktuelle Jahr sieht die finanzielle Lage Eurasburgs sehr zufriedenstellend aus, berichtete Bürgermeister Moritz Sappl (GWV) in der jüngsten Gemeinderatssitzung.



Der Überschuss an Eigenmitteln sei zwar nicht so groß wie im vergangenen Jahr, aber die hohe Steuerkraft stimme dennoch positiv, sagte der Rathauschef. Mit 1,95 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen und damit 250.000 Euro mehr als im Vorjahr plane Kämmerer Markus Gerold. Die erwartete Einkommenssteuer mit 3,76 Millionen wird heuer etwa um 170.000 Euro höher liegen.

Die Kreisumlage wird um 500.000 Euro auf fast 3,1 Millionen Euro steigen. Im Vorjahr lagen die Investitionen bei 3,16 Millionen Euro, heuer muss Eurasburg auf Rücklagen zurückgreifen, um die geplanten Investitionen von 3,35 Millionen Euro zu finanzieren. 2,7 Millionen Euro von 5,4 Millionen Reserve werden dafür benötigt.



Mit 9,49 Millionen Euro fällt der Verwaltungshaushalt in 2022 um etwa 400.000 Euro höher aus als im vergangenen Jahr. Im Vermögenshaushalt mit 3,35 Millionen Euro, sind Investitionen wie die Trinkwasserversorgung für Erweiterungsmaßnahmen (615.000 Euro), Planungskosten für den Kunstrasenplatz am Sportzentrum (310.000 Euro), Investitionen wie Ipad-Koffer für Schüler und Ipads für Lehrer (32.000 Euro) und für Baumpflanzungen (8.000 Euro) enthalten.

In den Katastrophenschutz will Beuerberg ebenfalls investieren. Für etwa 98.000 Euro sollen die vier Alarmierungssirenen technisch aufgerüstet werden sowie drei neue in Berg, Achmühle und Herrnhausen installiert werden. Förderungen von etwa 70.000 Euro wird der Freistaat diesbezüglich zur Verfügung stellen.



Für die Gemeinde positiv bemerkbar macht sich bereits jetzt der Kauf von vier Wohnungen im Loisachhof, für den Eurasburg etwa 1 Million Euro bezahlt hatte. An der Albert-von-Iring-Straße kann die Kommune damit nach sozialen Kriterien günstigen Wohnraum anbieten. Über 30.000 Euro Mieteinnahmen konnte Eurasburg für die Wohnungen bereits einnehmen. Ende März soll der Haushalt voraussichtlich verabschiedet werden.