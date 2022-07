Gymnasium Geretsried: Kultusministerium zeichnet innovative Projekte aus

Von: Peter Herrmann

Feierten die Preisverleihungen: (v.l.) Lehrer Gerhard Kühne, Stellvertretende Schulleiterin Sabine Apprecht, Mia Zaepernick, Stellvertretende Ministerialbeauftragte Friederike Rappel, Emilia Hießl, Vanessa Wagner, Caroline Rumpff, Lara Kornis, Lehrer Matthias Wohlgenannt und Jacqueline Kess. © Herrmann

Geretsried – Kurz vor dem Festakt zum 50-jährigen Bestehen des Schulzentrums überreichte Friederike Rappel, stellvertretende Ministerialbeauftragte für die Gymnasien in Oberbayern-West, den Schülersprecherinnen des vorherigen Schuljahres eine besondere Urkunde.

Jacqueline Kess, Lara Kornis und Vanessa Wagner erhielten die Auszeichnung für die Videobotschaften, die sie mit Unterstützung der Schulleitung während des Distanzunterrichts produzierten. Damit stimmten sie sowohl Schülerinnen und Schüler als auch das Lehrerkollegium informativ und unterhaltsam in jede neu beginnende Distanzunterrichtswoche ein.

Für das innovative Vorzeigeprojekt zur Bewältigung der Corona-Beeinträchtigungen an Schulen erhielt das Trio einem Geldpreis in Höhe von 1.000 Euro. Dass der Bayerische Staatsminister für Unterricht und Kultus Prof. Dr. Michael Piazolo nicht zur Preisübergabe erscheinen konnte, trübte die Laune der Schülerinnen kaum.

Zwei historische Persönlichkeiten

Zudem haben Geretsrieder Gymnasiasten erfolgreich am 69. Europäischen Wettbewerb teilgenommen und zwei Landespreise gewonnen. Dem Motto „Nächster Halt: Nachhaltigkeit“ folgten insgesamt 58.247 Schülerinnen und Schüler. Die Arbeit von Felix Bucher konnte die Jury auf Bayernebene überzeugen. Ferner wurde das von seinem P-Seminar entwickelte und gestaltete Comic-Heft in der Kategorie „Neustart in Europa“ ausgezeichnet.



Bereits im Juni erhielten drei Schülerinnen und Schüler der Projektgruppe „Erinnerungszeichen“ vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus eine Auszeichnung für ihre erfolgreiche Teilnahme am Schülerlandeswettbewerb 2021/2022 „Erinnerungszeichen Bayern – auf den Spuren jüdischen Lebens in Bayern“.

Zu dem Thema „Jung, jüdisch und weiblich: Wie lebt es sich in Bayern – quer durch die Geschichte?“ fingen die Schülerinnen und Schüler bereits zu Beginn des Schuljahres an, die jüdische Geschichte in Bayern näher zu erforschen.

Sie entwickelten die Idee, ein Buch über jüdische Frauen zu schreiben und konzentrierten sich auf zwei historische Persönlichkeiten: die beiden Schauspielerinnen Therese Giehse und Erika Mann. Darüber hinaus nahm die Projektgruppe Kontakt zu einer aktuell in den USA lebenden Frau auf.