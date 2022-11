„Handwerkliche Weihnachtsmarkt“ findet in Geretsried am 10. Dezember statt

Künstler und Bäume gesucht

Von Daniel Wegscheider schließen

Geretsried – In sechs Wochen ist wieder Weihnachten. Davor finden vielerorts auch wieder die Christkindlmärkte statt, so auch in Geretsried.

Die Stadt sucht in diesem Zusammenhang noch Aussteller für den „Handwerklichen Weihnachtsmarkt“, aber auch Christbäume zum Aufstellen auf den beiden prominenten Plätzen in Geretsried.



Das Quartiersmanagement organisiert im Auftrag der Stadt Geretsried ein vielfältiges Programm auf dem Neuen Platz, dort findet am Samstag, 10. Dezember, nämlich der „ Handwerkliche Weihnachtsmarkt“ von 13 bis 19 Uhr statt. Bis Montag, 14. November, können sich dafür noch regionale Handwerkskünstler für eine halbe oder ganze Weihnachtsbude anmelden. Wie die Stadt mitteilt, kostet die Unterhaltung einer ganzen Bude 40 Euro, eine halbe Bude 20 Euro.

Der „Handwerkliche Weihnachtsmarkt“ wird vom Quartiersbeirat und dem Quartiersmanagement Neuer Platz veranstaltet. Interessierte Aussteller melden sich dort unter Tel: 0174/30 33 211 oder per E-Mail an qm-neuerplatz@jugendarbeit-geretsried.de mit Ihren Kontaktdaten sowie mit Ihrem Angebot.

Weihnachtsbäume am Karl-Lederer-Platz und Neuen Platz

Zudem wird alljährlich zur Advents- und Weihnachtszeit am Karl-Lederer-Platz und Neuen Platz bekanntermaßen ein Weihnachtsbaum aufgestellt. Auch dieses Jahr ist Geretsried wieder auf der Suche nach einem schönen Baum – Tanne oder Fichte – für die beiden Plätze in der Stadt. Diese sollte rund acht bis zehn Meter hoch und gleichmäßig gewachsen sein. Der Äste-Durchmesser sollte weniger als fünf Meter betragen. Darüber hinaus sollte der Baum zum Fällen und Abtransportieren durch den städtischen Bauhof möglichst gut von der Straße aus erreichbar sein.



Baumspender können sich bis Freitag, 18. November, beim Geretsrieder Bauhof unter Tel: 08171/96 57 87 oder via E-Mail bauhof@geretsried.de melden.