Werbekreis verteilt Preise für Bonusmarken-Aktion am Nepomukmarkt

Von: Peter Herrmann

Hans-Joachim Kunstmann (3.v.l.), Vorsitzender des Werbekreises Einkaufstadt Wolfratshausen, überreichte gemeinsam mit Margit und Kayla Wolf (2.v.l.) den Hauptpreis der Bonusmarken-Aktion an die Geschwister der Wolfratshauser Familie Reinholz. © Peter Herrmann

Wolfratshausen – Gut lachen hatten die Geschwister der Wolfratshauser Familie Reinholz am Marktsonntag (28. Mai), als sie ihren Hauptpreis entgegennahmen.

Den Hauptpreis der Bonusmarken-Aktion, die am Marktsonntag (28. Mai) lief, ging an die Geschwister der Familie Reinholz aus Wolfratshausen. Die Einkaufsgutscheine im Wert von 300 Euro sind einlösbar in allen 18 teilnehmenden Fachgeschäften.

Zudem wurden weitere 19 Gewinner gezogen, die Gutscheine im Gesamtwert von 1.150 Euro größtenteils persönlich entgegennahmen. „Wo wir wohnen, sollen wir auch einkaufen gehen“, erklärte Kunstmann den Sinn der Bonusmarken-Aktion. Wer fleißig die grünen Marken in einem lila Heftchen sammelt, erhält 10 Euro Sofortrabatt, kann sich diese Summe aber auch auszahlen lassen. Die ersten 30 Zuschauer der Preisverleihung am Nepomukmarktsonntag durften sich dabei auf einen ordentlichen Zuschuss freuen: Sie bekamen 20 Marken geschenkt.