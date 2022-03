Neuer hoher Schuldenstand

Haushalt: Dietramszell muss sich neu verschulden, um Projekte zu finanzieren

Von: Viktoria Gray

Teilen

In die Kinderbetreuung fließt in Dietramszell viel Geld: Gut die Hälfte Personalkosten gehen unter anderem auch für die Neueinstellungen im Betreuungsbereich drauf. Auf dem Foto ist der neue Kindergarten in Ascholding zu sehen. © Gemeinde

Dietramszell – In der jüngsten Gemeinderatssitzung verabschiedete das Gremium den Haushaltsplan 2022 einstimmig.

Dietramszell stehen wirtschaftlich schwierige Jahre bevor. Große Baumaßnahmen sollen endlich abgeschlossen werden – dafür muss sich die Gemeinde auch neu verschulden und einen Kredit in Höhe von 2,85 Millionen Euro aufnehmen.

„Über diesen Hügel müssen wir jetzt erst mal drüber“, beschrieb Dietramszells Bürgermeister Josef Hauser die finanzielle Lage der Gemeinde. Wie Kämmerin Katharina Laß ausführte, wird die Kommune einen hohen Kredit aufnehmen müssen, um ihre Projekte finanzieren zu können.



Auch werde viel Geld aus den allgemeinen Rücklagen entnommen. „Am Anfang des Jahres hatten wir noch einen Rücklagenstand von 3,2 Millionen Euro. Es ist aber eine enorme Entnahme von 2,6 Millionen Euro geplant“, erklärte Laß. Somit blieben am Ende des Jahres noch 600.000 Euro auf der „hohen Kante“. Auf diesem niedrigen Niveau würden die Rücklagen auch die nächsten Jahre bleiben.



„Erst 2025 ist wieder eine größere Zuführung geplant, dann sind die größten Investitionen abgeschlossen“, erläuterte die Kämmerin weiter. Außerdem muss die Gemeinde einen Kredit in Höhe von 2,85 Millionen Euro aufnehmen, um geplante Projekte auf die Beine stellen zu können.



Wie berichtet, sollen das alte Schulhaus im Ortsteil Linden in Wohnungen und auch das Bestandsgebäude des ehemaligen Kindergartens in Ascholding in Dienstwohnungen umgebaut werden. Dafür stehen zwei Wohnraumkredite in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro an. Da dies aber „rentierliche Schulden“ seien, die über Mieteinnahmen refinanziert werden, sieht Laß keine Probleme, dass das Darlehen gewährleistet wird.



Neuer hoher Schuldenstand



Mit den neuen Krediten wird die Gemeinde einen neuen Schuldenstand von 4,4 Millionen Euro verzeichnen. Zuvor betrug dieser noch 1,2 Millionen Euro. Den Gemeinderäten präsentierte Laß einen Rekordhaushalt mit einem Gesamtvolumen von 26,4 Millionen Euro.



Lesen Sie auch Ukraine-Verhandlungen: Selenskyj mit eindringlicher Frage an russische Bürger: „Und Ihnen fällt das nicht auf?“ Die Ukraine-Verhandlungen stocken - Wladimir Putin irritiert unterdessen mit einer Stadion-Ansprache. Selenskyj fordert „ehrliche“ Verhandlungen und weitere Sanktionen. News-Ticker. Ukraine-Verhandlungen: Selenskyj mit eindringlicher Frage an russische Bürger: „Und Ihnen fällt das nicht auf?“

„2021 lag das Volumen noch bei 20,1 Millionen Euro“, so die Kämmerin weiter. Im Vergleich zu 2021 blieb das Volumen des Verwaltungshaushalts mit 14 Millionen Euro zwar fast gleich, der Vermögenshaushalt wuchs mit fast 12,5 Millionen aber auf fast mehr als das Doppelte.



Der größte Teil der Ausgaben entfällt mit 83 Prozent auf Baumaßnahmen. Unter anderem gehören die Schulhaussanierung mit 1,4 Millionen Euro sowie diverse Baumaßnahmen im Bereich der Kinderbetreuung mit insgesamt 2,2 Millionen Euro dazu. Auch für die Sanierung von Straßen plant die Gemeinde Ausgaben in Höhe von einer Million Euro ein.



Für die Dorferneuerung veranschlagt die Gemeinde rund 655.000 Euro. Ein weiterer großer Posten sind die Personalausgaben, bei denen die Kämmerin von 4,1 Million Euro ausgeht. Viele neue Einstellungen in den Kinderbetreuungseinrichtungen kosten die Gemeinde gut eine halbe Million Euro mehr – die Kinderbetreuung macht damit erstmals über 50 Prozent der Personalkosten aus. „Auch die tariflichen Steigerungen, die Anfang des Jahres in Kraft getreten sind, machen diesen großen Sprung aus.“



Im Verwaltungshaushalt seien die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit über 5 Millionen Euro die größte Ausgabeposition. „Das kennen Sie auch schon von Ihrem Privathaushalt, dass alles teurer wird. Das ist hier eben schon berücksichtigt“, erklärte Laß. Die Kreisumlage dagegen wird knapp 140.000 Euro weniger als im Vorjahr, also etwa 3,2 Millionen Euro betragen.



Steuern größte Einnahmequelle



Finanziert soll all das vorwiegend aus Steuereinnahmen werden. „Das ist unsere größte Einnahmequelle.“ Die Einkommenssteuer etwa, sei wieder gestiegen, weil die Kurzarbeit zurückgegangen ist. Die Kämmerin rechnet hier mit 4,2 Millionen Euro und auch die Gewerbesteuereinnahmen seien trotz der Pandemie „wesentlich besser gewesen als vermutet“.

Laß geht bei den Gewerbesteuereinnahmen heuer von knapp 2 Millionen Euro aus. Auch die Einnahmequelle aus dem Bestattungswald mit 1,3 Million Euro und die Schlüsselzuweisung, die heuer mit gut 870.000 Euro doppelt so hoch wie im Vorjahr ist, nannte Laß erwähnenswerte Zuwendungen. „Wir bekommen hier mehr, weil unsere Steuerkraft gesunken ist.“

Mit den hohen Kreditaufnahmen und den fast aufgebrauchten Rücklagen hofft die Kämmerin darauf, dass bis 2025 alle Investitionen abgeschlossen sind, „sodass dann wieder ein Haushalt herrscht, der nicht so aufgebläht ist wie dieses Jahr“. Einstimmig billigte der Gemeinderat abschließend den vorgelegten Haushalts- und Investitionsplan.