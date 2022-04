Haushaltsansatz für Königsdorf: Turnhalle kommt erst 2023

Von: Sandra Gerbich

Ruhe auf der Baustelle: Angesichts der weltpolitischen Lage stimmte Bürgermeister Rainer Kopnicky den Gemeinderat Königsdorf schon mal auf eine Verschiebung des Neubaus von Turnhalle und Mittagsbetreuung um zwei Jahre ein. © Sandra Gerbich

Königsdorf – Der Haushaltsansatz für Königsdorf stellt Investitionen infrage. Dies verdeutlichte sich bei der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Seit Jahren ringt Königsdorf um eine neue Schulturnhalle inklusive Räumlichkeiten für die Mittagsbetreuung. Nun bremst der Haushaltsansatz der Kämmerei.

Dass Königsdorf keine Schlüsselzuweisungen erhält und gleichzeitig eine hohe Kreisumlage abführen muss, sind nur zwei von vielen Sorgen, die Kämmerin Regina Bentz dem Gemeinderat mitteilte. Angesichts der explodierenden Energie- und Materialpreise ist nicht ausgeschlossen, dass das Vorzeigeprojekt um zwei Jahre verschoben werden muss.

„Mir wird angst und bange angesichts der Dinge, die finanziell auf uns zukommen“, mahnte Bürgermeister Rainer Kopnicky. Der Aussage vorausgegangen war der Haushaltsansatz für das laufende Jahr, den Kämmerin Regina Bentz in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats der Öffentlichkeit vorstellte.

Rund 147.000 Euro will Bentz 2022 aus dem Verwaltungs- dem Vermögensetat zuführen. Das sei die geringste Zuführung seit 2009, so die Kämmerin. Den Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben gab sie mit knapp 7,39 Millionen Euro an. Der Vermögenshaushalt liegt bei 5,0 Millionen Euro.



In Bentz Haushaltsansatz flossen verschiedene Parameter ein. Allein die Erhöhung der Kreisumlage um zwei Prozent koste die Gemeinde rund 600.000 Euro, „eine Summe, die uns richtig weh tut, könnten wir sie in dringende Projekte investieren“, so Bentz. Konkret geht es in 2022 um 2,46 Millionen Euro.

Steigende Personalkosten

Sebastian Seidel (CSU) kritisierte die exorbitanten Abgaben an den Kreis: „Allein in den letzten acht Jahren hat sich die Gebühr verdoppelt“, so der Vize-Bürgermeister. Auch die steigenden Personalkosten schlugen sich in den Berechnungen der Kämmerin nieder: Mit 2,12 Millionen Euro stehen sie an Platz Zwei der Ausgaben. 30 Prozent etwa entfallen allein auf die Kindertagesstätte.

Eine Kreditaufnahme für den Bau der Turnhalle in Höhe von 4,1 Millionen sieht Bentz erst für 2023 vor. Um den Vermögenshaushalt in diesem Jahr auszugleichen, will sie 3,63 Millionen Euro den Rücklagen entnehmen.

Die Gemeinde schramme gerade so am Erhalt ihrer Leistungsfähigkeit vorbei, kommentierte Kopnicky. „Wenn wir jetzt nicht ganz doll aufpassen, laufen uns Projekte wie der Bau der Turnhalle samt Mittagsbetreuung aus dem Ruder“, pflichtete Luise Seemayer (CSU) bei.

Die Krux sei, dass die Gemeinden verpflichtet wären, bis 2026 dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung nachzukommen, so der Rathauschef weiter. „Und zwar samt den entsprechenden Gebäuden mit dem dazugehörigen Personal.“

Angesichts der weltpolitischen Lage und der derzeit „davongaloppierenden Preise“ stimmte der Bürgermeister den Gemeinderat schon mal auf eine Verschiebung des Projekts um zwei Jahre ein.

Mehreinnahmen von knapp 100.000 Euro

Man wolle nichts aufs Spiel setzen und erklärte, dass die Gemeinde bislang nicht auf die Angebote von ersten Gewerken eingegangen sei. „Stattdessen haben wir gemeinsam mit dem Architekturbüro nach Einsparmöglichkeiten gesucht.“ Auf dieser Basis würden neue Ausschreibungen gestartet. Erste Resultate erhofft sich Kopnicky bis Ende April. „Dann werden wir sehen, ob wir mit dem Bau heuer beginnen können oder ihn schieben müssen.“

Ein kleiner finanzieller Lichtblick: Die Kommune erhöht die Hebesätze als ein Element bei der Berechnung der Gewerbesteuer von 310 auf 330 Prozentpunkte. „Das bringt uns Mehreinnahmen von knapp 100.000 Euro ein“, sagt die Kämmerin. Georg Stöckl (UBL) stellte sich hinter diese Maßnahme: „Verglichen mit den Hebesätzen anderer Gemeinden im Landkreis liegen wir damit immer noch im Mittelfeld.“



Weitere Gemeinderatsmitglieder wie Andreas Weber-Rothschuh (UBL) sowie Peter Eibl (CSU) unterstützen ebenfalls den Sparhaushalt: Der mahnende Finger der Kämmerei sei notwendig. „Explodierende Kosten rechtfertigten in jedem Fall, Projekte zurückzustellen.“

Luise Seemayer schlug vor, notfalls erworbene Grundstücke auch wieder zu verkaufen. Auf jeden Fall sei auf die Mindestrücklage zu achten, meint die CSU-Vertreterin.