Herrenloser Camper kracht bei Egling in Ford: Mutter und Sohn werden leicht verletzt

Von: Daniel Wegscheider

Völlig zerstört: Nach dem Zusammenstoß mit dem Camper landete der Ford einer Eglingerin auf dem Dach. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Egling – Als eine Eglingerin ihren Sohn zur Schule fahren wollte, kam ihnen ein herrenloser Wohnwagen auf der Straße entgegen. Sie konnten nicht mehr ausweichen und krachten zusammen.

Der ungewöhnlich Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch, 13. Juli, gegen halb acht auf der Staatsstraße 2070 zwischen den beiden Kreisverkehren in Egling ereignet. Was war passiert?

Anhänger löst sich von Kupplung und gerät auf die Gegenfahrbahn

Laut Polizei war ein 46-jähriger Däne in seinem Volvo nebst Wohnwagen vom Eglinger Gewerbegebiet in Richtung Sauerlach unterwegs. In der lang gezogenen Rechtskurve zwischen den beiden Kreisverkehren auf Höhe der Pferdestallungen löste sich der Hänger plötzlich von der Anhängerkupplung und schleuderte nach einer Notbremsung des Dänen auf die Gegenfahrbahn.

Der Ford Focus Kombi der Eglingerin landet auf dem Dach

Dort fuhr gerade die 54-jährige Eglingerin mit Sohn (7) in ihrem Ford Focus Kombi. Beim Frontalzusammenstoß mit dem Wohnwagenanhänger wurde ihr Auto einen kleinen Abhang hinunter geschleudert und kam auf dem Dach zum Liegen.

Mutter und Sohn haben Glück und erleiden nur leichte Verletzungen

Bevor Polizei und Feuerwehr eingetroffen waren, konnte der dänische Familienvater die Eglingerin und ihren Bub aus dem umgekippten Auto befreien. Beide wurden mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus Wolfratshausen gebracht.

Die St 2070 war während des zweistündigen Einsatzes gesperrt, die Feuerwehr Egling leitete den Verkehr derweil um. Beide Wagen wurden abgeschleppt.