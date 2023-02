Historischer Verein Wolfratshausen präsentiert seine Veranstaltungen 2023

Freuen sich auf interessante Veranstaltungen: (v.l.) Klaus Lüth, Carla von Meding, Annekatrin Schulz, Ludwig Gollwitzer, Kaija Voss, Sybille Krafft, Justine Bittner, Bernhard Reisner, Hannelore Greiner und Anja Brandstäter. © Peter Herrmann

Waldram - Ob Museumsrundgang, Vernissage oder Schifffahrt – das Jahresprogramm des Historischen Vereins bietet viele Höhepunkte.

Den druckfrischen Programmflyer präsentierten die Mitglieder bei einer Versammlung in der Gaststätte „Zum Löwenbräu“. Sie freuen sich zunächst auf einen Neujahrsempfang im neuen Wolfratshauser Museum. Nur zwei Tage nach der offiziellen Eröffnung des neuen Museums am Untermarkt 10 bietet Leiterin Annekatrin Schulz am 12. Februar um 10.30 und 12.30 Uhr unter dem Motto „Von Floßmeistern, Händlerinnen und Bohemiens“ zwei einstündige Führungen an.

Zwischendurch bleibt Zeit für einen Neujahrsempfang im eingegliederten Walter-Bockhorni-Kabinett. „Das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal, dass wir als erster Verein durchs Museum geführt werden“, freut sich Sybille Krafft. Die Vorsitzende des Historischen Verein präsentierte beim Mitgliedertreffen im Löwenbräu auch zwei kunstvoll gestaltete „Weibsbilder“-Skulpturen und leitete damit zum nächsten Veranstaltungshöhepunkt über.

Schüler aus Geretrsried und Waldram präsentieren am 5. März eine Kunstaktion im Freien

Drei Tage vor dem internationalen Frauentag inszenieren das Gymnasium Geretsried und die Waldramer Grundschule am 5. März um 15 Uhr eine Kunstaktion im Freien. „Der genaue Ort wird noch bekannt gegeben“, erklärte Vereinsmitglied Justine Bittner. Die Gymnasiasten haben zu diesem Anlass in der Werkstatt des Degerndorfer Kunstschmieds Tom Carstens lebensgroße Frauenfiguren entworfen. Zudem werden die Schülerinnen und Schüler die Vernissage auf selbstgebastelten Percussion-Instrumenten begleiten.

Zeitzeuge Aba Naor erinnert am 28. April an den Todesmarsch von 1945

In Zusammenarbeit mit dem Verein „Bürger fürs Badehaus Waldram-Föhrenwald“ kommt es am 28. April ab 16 Uhr zu einem Gedenkzug vom Todesmarsch-Mahnmal am Radweg bei Gelting-Buchberg zum Erinnerungsort am Waldramer Kolpingplatz. Dort spricht neben dem ehemaligen Bundestagsabgeordneten und Geretsrieder Buchautor Andreas Wagner auch der Zeitzeuge Aba Naor, der den Todesmarsch von 1945 überlebt hat.

Zudem werden Beiträge der Musikschulen aus Geretsried und Wolfratshausen sowie Grußworte von Kommunalpolitikern zu hören sein. Erstmals beteiligt sich der Historische Verein am 16. Juli am Wolfratshauser Flussfestival. Vorsitzende Sybille Krafft moderiert an diesem Tag zusammen mit dem Vorsitzenden des Konzertvereins Isartal Markus Legner eine Diskussionsrunde zum Film-Orchester-Abend „Im Kampf mit dem Berge“.

Historische Schifffahrt auf dem Starnberger See am 17. September

Großen Andrang erwartet sich Vize-Vorsitzender Bernhard Reisner auch bei der historischen Schifffahrt auf dem Starnberger See. Am 17. September wird die „MS Bayern“ um 15 Uhr vom Dampfersteg in Berg ablegen und an Seeschlössern sowie anderen Bauwerken vorbeischippern. Wer will, kann im historischen Kostüm erscheinen und sich von Justine Bittner in einem Fotoatelier auf dem Schiff ablichten lassen. 45 Euro kostet das Vergnügen für höchstens 130 Teilnehmer.

Reisner empfiehlt eine vorzeitige Reservierung. „Die Fahrt wird sicher ausverkauft, wir haben jetzt schon viele Anfragen“, berichtete er. Das Veranstaltungsjahr endet am 7. Oktober mit einer von dem Deininger Paul Sobotta geführten Traktorfahrt durch Egling und der Mitgliederversammlung im Gasthof Oberhauser. Peter Herrmann

Tickets Interessierte können sich unter der Telefonnummer 0 81 71/34 59 05 oder per E-Mail unter info@histvereinwor.de für die jeweiligen Veranstaltungen anmelden sowie über Eintrittspreise informieren.