Hohenschäftlarn: 36-Jähriger wurde von zwei Männern überfallen - Tatverdächtige festgenommen

Von: Franca Winkler

Hohenschäftlarn - Ein 36-Jähriger wurde gewaltsam überfallen und ausgeraubt. Zwei Tatverdächtige konnten von der Polizei verhaftet werden.

Am Sonntagabend (9. Oktober), gegen 18 Uhr kam es in einer Unterkunft in Hohenschäftlarn zu einem Raubdelikt, teilt das Polizeipräsidium München mit. Ein 36-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München befand sich in einem Zimmer als er von einem 26-Jährigen und einem 41-Jährigen mit vorgehaltenen Messern überfallen wurde. Die beiden Männer mit Wohnsitz im Landkreis München forderten mit körperlicher Gewalt Bargeld.

Sie entwendeten ein Smartphone und Bargeld vom Geschädigten. Dem 36-Jährigen gelang es aus dem Zimmer zu flüchten. Er lief in ein nahestehendes Restaurant. Von dort setzte er den Polizeinotruf 110 ab. Mehrere Polizeistreifen fuhren zum Einsatzort und konnten die beiden Tatverdächtigen vor Ort festnehmen. Die Männer wurden der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Beide wurden unter anderem angezeigt wegen schweren Raubs und werden dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Der 36-Jährige wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Polizei München.