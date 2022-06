Hohenschäftlarn: Tore von Gerätehaus und Bauhof werden bei Feier für alle geöffnet

Von: Franca Winkler

Wird am 9. Juli feierlich eingeweiht: Der Neubau des Bauhofs. © Gemeinde

Hohenschäftlarn – Gut Ding will Weile haben – diese Aussage könnte auf das neu gebaute Feuerwehrgerätehaus und den Bauhof in Hohenschäftlarn zutreffen. Nach langer Planung und Bauphase sind beide Gebäude nun bezogen und sollen am Samstag, 9. Juli, feierlich eingeweiht werden.



20 Monate habe die Bauzeit betragen und bis zuletzt haben sich Mitglieder der Feuerwehr selbst am Bau beteiligt. Auf der Facebookseite der Feuerwehr wurde zum Beispiel kürzlich von der Gestaltung des Jugendraumes berichtet. Das besondere an dem Gebäude: Bei kompletten Stromausfällen in der Gemeinde oder drohenden Naturkatastrophen – egal ob Überschwemmung oder Schneechaos – könnten Bürger hier Unterschlupf finden.

Das habe es in Hohenschäftlarn noch nicht gegeben. Neu sei auch, dass sich von der Decke hängende Schläuche an den Auspuff von startenden Feuerwehrfahrzeugen saugen würden, damit die Halle frei von Abgasen bliebe. In der neu eingerichteten Atemschutzwerkstatt könne man nun die Atemschutzmasken eigenständig auf ihre Dichtheit überprüfen sowie Sauerstoff-Flaschen befüllen.

„Ein Meilenstein“

Auch für die Schläuche gibt es eine Anlage: die soll mögliche Lecks finden, Schläuche waschen und aufwickeln. Einen imposanten Zeitraffer des großen Bauprojekts haben die Floriansjünger für Youtube aufbereitet (Stichwort „Feuerwehr Hohenschäftlarn Neubau 2020 bis 2021“).

„Der neue gemeindliche Bauhof und das neue Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Hohenschäftlarn am Drotwiesenweg sind für die Gemeinde Schäftlarn ein Meilenstein“, zeigt sich Bürgermeister Christian Fürst begeistert. Für beide Neubauten habe es bereits seit den 1970er-Jahren Überlegungen gegeben. Ende des vergangenen Jahres erfolgte die Fertigstellung und nun wird mit allen Bürgern zum Tag der Gemeinde die Einweihung gefeiert.



Wird am 9. Juli feierlich eingeweiht: Der Neubau der Feuerwehr. © Gemeinde

Zunächst werden um 10 Uhr des Festtages beide Gebäude im Rahmen eines ökumenischen Gottesdienstes durch Pfarrerin Elke Soellner und Pfarrer Stefan Scheifele geweiht. Im Anschluss können sich alle Interessierten die Räumlichkeiten des Feuerwehrhauses sowie vom Bauhof anschauen. Ebenso seine Pforten öffnet das gemeindliche Klärwerk in Kloster Schäftlarn, der gemeindliche Wasserhochbehälter am Steinberg und die Feuerwehr Ebenhausen und Neufahrn.